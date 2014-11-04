أخبار عاجلة

تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... تعلمت السرقة من خلال التليفزيون -
المياه السحرية الخضراء تمسح الكرش و تصغر المعدة و تنزل من وزنك -
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... يعلم الفنانة / هالة صدقي لعبة سحرية ويخدع الجميع -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... مجموعة ألعاب سحرية رهيبة -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الاربعاء 5-4-2017 -
ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية -
أهالي مثلث ماسبيرو بدائل الإسكان «حلوها مر» -
إزالة 5 عقارات مخالفة على كورنيش المعصرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

مدير مخابرات بريطاني يطالب بالاهتمام بـ«تويتر» و«فيس بوك» لإحباط هجمات محتملة

Google+ Print

قال رئيس مقر الاتصالات الحكومية في بريطانيا أن موقعي «تويتر» و«فيس بوك» شديدا الأهمية للمنظمات المتشددة بدرجة يتعين عندها أن يقدم عملاقا التكنولوجيا الامريكية لأجهزة الأمن ترتيبات دخول أوسع نطاقا إلى محتويات الموقعين للسماح للحكومات الغربية باجهاض الهجمات.

وقال روبرت هانيجان المدير الجديد لمقر الاتصالات الحكومية البريطانية إن شركات «تويتر» و«فيس بوك» و«واتس آب» تنتابها حالة إنكارلدورها غير المقصود بأن تكون «شبكات القيادة والسيطرة التي يختارها الإرهابيون».

ومقر الاتصالات الحكومية منظمة بريطانية للمخابرات والأمن مسؤولة عن تقديم مؤشرات مخابراتية ومعلومات مؤكدة للحكومةالبريطانية والقوات المسلحة بهدف تأمين بريطانيا في مواجهة تحدياتالاتصالات الحديثة.

وقال هانيجان ان متشددي «داعش» يسخرون قوة الإنترنت لانشاء للمتشددين يمكنها ان تصل إلى أنحاء العالم تقريبا.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل