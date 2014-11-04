مدير مخابرات بريطاني يطالب بالاهتمام بـ«تويتر» و«فيس بوك» لإحباط هجمات محتملة

قال رئيس مقر الاتصالات الحكومية في بريطانيا أن موقعي «تويتر» و«فيس بوك» شديدا الأهمية للمنظمات المتشددة بدرجة يتعين عندها أن يقدم عملاقا التكنولوجيا الامريكية لأجهزة الأمن ترتيبات دخول أوسع نطاقا إلى محتويات الموقعين للسماح للحكومات الغربية باجهاض الهجمات.

وقال روبرت هانيجان المدير الجديد لمقر الاتصالات الحكومية البريطانية إن شركات «تويتر» و«فيس بوك» و«واتس آب» تنتابها حالة إنكارلدورها غير المقصود بأن تكون «شبكات القيادة والسيطرة التي يختارها الإرهابيون».

ومقر الاتصالات الحكومية منظمة بريطانية للمخابرات والأمن مسؤولة عن تقديم مؤشرات مخابراتية ومعلومات مؤكدة للحكومةالبريطانية والقوات المسلحة بهدف تأمين بريطانيا في مواجهة تحدياتالاتصالات الحديثة.

وقال هانيجان ان متشددي «داعش» يسخرون قوة الإنترنت لانشاء شبكة للمتشددين يمكنها ان تصل إلى أنحاء العالم تقريبا.