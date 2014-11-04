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7 أطعمة بديلة للمنشطات الجنسية

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تُعتبر الخضراوات من العناصر الأساسيّة المغذية للإنسان، وفهو بحاجة يومية لثلاث حصص منها لصحته، وعلى كل سيدة أن تعلم أن للخضراوات آثار كبيرة على الحياة الجنسية، فبعضها قد يكون محفزًا للرجل لأداء جنسي أفضل.

 

وقدم برنامج «التفاح الأخضر» فقرة خاصة عن الخضروات المحفزة جنسياً:

1- ملوخية: تضاعف القدرة الجنسية.

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2- خس: ينقي الجسم من السموم وينشطه.

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3- جرجير: لديه قدرة تحفيزية كبيرة.

 

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4- الكرفس: يُعتبر كبديل عن المنشطات الجنسية.

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5- التمر: وهو مُفيد للزوج والزوجة.

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6- الزنجبيل الطازج.

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7- البقدونس: ومختلف الخضراوات الشديدة الخضرة تعتبر محفزة جنسياً.

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