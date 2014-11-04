مصرع مسجل خطر إثر مشاجرة مع 3 أشقاء بالسويس

لقى مسجل خطر فى السويس مصرعه، فى مشاجرة مع 3 أشقاء، تلقى خلالها طعنة تسببت فى وفاته،وتم نقل الجثة للمشرحة واخطرت النيابة لتولى التحقيق.

كان اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس، قد تلقى خطارا من العميد عمر عبد المنعم مامور قسم الاربعين، يفيد بوقوع مشاجرة بين 3 اشقاء وومسجل خطر لقى مصرعة على اثرها.

تبين للعميد عاطف مهران مدير ادارة البحث الجنائى ان مسجل خطر يدعى ” هيثم التابعى” 34 سنه وشهرتة هيثم الصياد مسجل خطر شقى فرض سيطرة ونفوذ، تشاجر مع صبى يدعى اسلام 16 سنه، خلال حضوره فرح شعبى بالاربعين، قام على اثرها الصبى باستدعاء شقيقية، ودارت مشاجره اصيب خلالها، بجرح وخذى فى الفخذ، سدده شقيق الصبى بمطواه.

وقام اصدقاءه على اثر ذلك بنقله الى منزله بمنشية أولاد سلامة بحى الجناين، وتوفى على أثر ذلك نتيجة لاصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية.

على الفور انتقلت قوة من مباحث الاربعين ومشطت مكان الواقعة وتمكنت من ضبط احد المتهمين بالقتل وجارى ضبط المتهم الثانى.