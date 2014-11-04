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6 مسلحون يسرقون سيارة تحت تهديد السلاح ويروعون الأهالي بقرية الصنافين بالشرقية

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6 مسلحون يسرقون سيارة تحت تهديد السلاح ويروعون الأهالي بقرية الصنافين بالشرقية 6 مسلحون يسرقون سيارة تحت تهديد السلاح ويروعون الأهالي بقرية الصنافين بالشرقية

أرشيفية

قام 6 مسلحون بالسطو مسلحًا علي سائق، وتمكنوا من سرقة سيارته، وهاتفه المحمول، مطالبين بفدية 50 ألف جنيه، أثناء وقوفه أمام منزله المجاور لمقابر قرية “الصنافين” التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا، من الرائد رائد ربيع رئيس مباحث منيا القمح، بقيام مجهولين بسرقة سيارة (ياسر م. ب.- 41 عامًا – سائق)، مقيم بقرية “الصنافين”، أثناء تجهيزها للتحرك بها من أمام منزله.

وذكر المجنى عليه؛ أن مجهولين خرجوا من مقابر القرية المجاورة لمنزله، وتمكنوا من سرقة سيارته، وهاتفه المحمول تحت تهديد السلاح، مطالبين بفدية 50 ألف جنيه لاسترجاعها.

يُذكر أن مقابر نفس القرية كانت قد شهدت جريمة قتل لسيدة عجوز، وهي تعد وكرًا للبلطجية، وأخطر العصابات المسجلة، والتي تنتمي للمتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم، وهم؛ “ياسر بدر الدين”، و”محمود الأسود”، والذان يعدان من أخطر العناصر الإجرامية بالمحافظة، والمحكوم عليهم بعدة أحكام بالمؤبد.

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