أخبار عاجلة

تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... تعلمت السرقة من خلال التليفزيون -
المياه السحرية الخضراء تمسح الكرش و تصغر المعدة و تنزل من وزنك -
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... يعلم الفنانة / هالة صدقي لعبة سحرية ويخدع الجميع -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... مجموعة ألعاب سحرية رهيبة -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الاربعاء 5-4-2017 -
ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية -
أهالي مثلث ماسبيرو بدائل الإسكان «حلوها مر» -
إزالة 5 عقارات مخالفة على كورنيش المعصرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

“داعش” يعلن عن وظيفة شاغرة بـ 225 ألف دولار سنوياً

Google+ Print
“داعش” يعلن عن وظيفة شاغرة بـ 225 ألف دولار سنوياً “داعش” يعلن عن وظيفة شاغرة بـ 225 ألف دولار سنوياً

أرشيفية

أعلن تنظيم “داعش”، عن حاجته إلى مدير تنفيذي في إنتاج البترول، وعلى الراغب فى العمل إرسال السيرة الذاتية شرط أن يكون “مخلصاً” للتنظيم، حسبما قالت صحيفة “التايمز″ اللندنية.

ولفتت الصحيفة إلى أنَّ التنظيم سيدفع راتباً قدره 225 ألف دولار سنوياً (حوالي 19 ألف دولار شهرياً) للموظف الذي سيقع عليه الاختيار، وبحسب مصادر الصحيفة البريطانية، فإن تنظيم “الدولة” أعلن عن وظيفته الشاغرة، فى إطار سعيه لتعويض النقص الموجود لديه، بعد فرار عدد كبير من المهندسين المتخصصين من التنظيم.

وقال خبراء إن “التنظيم ربما لن يحظى بخبير ذي شأن، لأن الراتب المدفوع لا يتماشى مع كمية الجهد والعمل المتوجب فعله”، حسب الصحيفة.

وعقبت الصحيفة البريطانية، أن “هروب الكثير من مهندسي وعمال مجال البترول، أدى إلى ضعف إنتاج البترول، وهو المصدر الذي يعتمد عليه التنظيم اعتماداً كلياً فى التمويل، إذ يُدرّ له يومياً ما يقرب من مليوني دولار أمريكي”

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا