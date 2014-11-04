“داعش” يعلن عن وظيفة شاغرة بـ 225 ألف دولار سنوياً

أعلن تنظيم “داعش”، عن حاجته إلى مدير تنفيذي في إنتاج البترول، وعلى الراغب فى العمل إرسال السيرة الذاتية شرط أن يكون “مخلصاً” للتنظيم، حسبما قالت صحيفة “التايمز″ اللندنية.

ولفتت الصحيفة إلى أنَّ التنظيم سيدفع راتباً قدره 225 ألف دولار سنوياً (حوالي 19 ألف دولار شهرياً) للموظف الذي سيقع عليه الاختيار، وبحسب مصادر الصحيفة البريطانية، فإن تنظيم “الدولة” أعلن عن وظيفته الشاغرة، فى إطار سعيه لتعويض النقص الموجود لديه، بعد فرار عدد كبير من المهندسين المتخصصين من التنظيم.

وقال خبراء إن “التنظيم ربما لن يحظى بخبير ذي شأن، لأن الراتب المدفوع لا يتماشى مع كمية الجهد والعمل المتوجب فعله”، حسب الصحيفة.

وعقبت الصحيفة البريطانية، أن “هروب الكثير من مهندسي وعمال مجال البترول، أدى إلى ضعف إنتاج البترول، وهو المصدر الذي يعتمد عليه التنظيم اعتماداً كلياً فى التمويل، إذ يُدرّ له يومياً ما يقرب من مليوني دولار أمريكي”