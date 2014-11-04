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سلفاكير يؤجل مغادرته للخرطوم للغد بسبب عطل فني بالطائرة

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سلفاكير يؤجل مغادرته للخرطوم للغد بسبب عطل فني بالطائرة سلفاكير يؤجل مغادرته للخرطوم للغد بسبب عطل فني بالطائرة

سلفاكير

قرر رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت تأجيل مغادرته للعاصمة السودانية “الخرطوم” والعودة إلى (جوبا) إلى يوم غد الأربعاء بسبب عطل فني بالطائرة.

وقد عاد الرئيس سلفاكير من مطار الخرطوم لمقر إقامته بأحد فنادق السودان، ومن المقرر أن يعقد لقاء مساء اليوم مع النائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح.

وقالت مصدر دبلوماسي سوداني إن تأجيل مغادرة رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت للخرطوم، جاء بسبب حدوث عطل فني بالطائرة أخرت إقلاعها من مطار الخرطوم، وأن مطار جوبا غير مهيأ لاستقبال الطائرة ليلا نظرا للأحداث الجارية بدولة الجنوب.

وأشار المصدر إلى أن الطائرة التي كانت تقل سلفاكير مستأجرة من كينيا وغادرت مطار الخرطوم .. مشيرا إلى أن سلفاكير سيغادر الخرطوم صباح الغد الأربعاء عائدا إلى بلاده على متن إحدى الطائرات السودانية، ونفى المصدر أن يكون سلفاكير قد تعرض لوعكة صحية جراء تعرقله على سلم الطائرة أثناء صعوده للمغادرة.

وأكد أن سلفاكير سيشارك غدا في قمة منظمة “الإيجاد” المقرر انعقادها بالعاصمة الأثيوبية (أديس أبابا) لبحث مفاوضات إنهاء الحرب الدائرة بدولة الجنوب.

كان الرئيس السوداني عمر البشير قد أجرى جلسة مباحثات مشتركة اليوم مع الرئيس سلفاكير تناولت القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

أ ش أ

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