«كهرباء القناة» تنشر خريطة قطع التيار الكهربى لشهر نوفمبر بمدن وقرى الإسماعيلية

يعلن قطاع الشبكات بشركة كهرباء القناة،أنه سوف يتم قطع التيار الكهربائى عن بعض الأماكن خلال شهر نوفمبر لإجراء أعمال الصيانة اللازمة.

وذلك يشمل يوم السبت الموافق 1/ 11 مبنى الجامعة القديمة والأحد 2 / 11 نوادى تابعة لهيئة قناة السويس والأثنين 3 / 11 برج سكنى هيئة قناة السويس والثلاثاء 4 / 11 برج سكنى ميدان عباس والأربعاء 5 / 11 نادى تابع لهيئة قناة السويس والخميس 6 / 11 يوجد مغذيات بديلة والسبت 8 / 11 مبنى الحزب الوطنى وسنترال ق0س والأحد 9 / 11 مبنى سكنى داخل سور تابع ق0 س والإثنين 10 / 11 منطقة سكنية بالسلطان حسين والثلاثاء 11 / 11 مساكن داخل منطقة الأسرة والاربعاء 12 / 11 ش محمد على والمنطقة المجاورة والخميس 13 / 11 يوجد مغذيات بديلة السبت 15 / 11 بنك مصر ومبنى تابع لهيئة قناة السويس 0 والأحد الموافق 16 / 11 مساكن تابعة لهيئة قناة السويس بالارسال والأثنين 17 / 11 شركة الموانى تابعة لهيئة قناة السويس 9

> الثلاثاء 18 / 11 مساكن تابعة لحى الأسراء والأربعاء 19 / 11 برج سكنى بميدان عباس الخميس 20 / 11 يوجد مغذيات بديلة السبت 22 / 11 ميدان مصطفى كامل والأحد 23 / 11 مساكن تابعة هيئة قناة السويس وجراج الهيئة الأثنين 24 / 11 محطة تابعة للجيش الثلاثاء 25 / 11 منطقة سكنية بشارع الثلاثينى الأربعاء 26 / 11 ميدان عرابى والسكة الحديد الخميس 27 / 11 يوجد مغذيات بديلة السبت 29 / 11 ش عرابى وبرج أسامة عبد العاطى والبنك والأحد 30 / 11 برج سكنى بميدان مصطفى كامل أعلن ذلك المهندس / سيد بدر الدين عيسى رئيس قطاع شبكات الإسماعيلية.