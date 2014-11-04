أخبار عاجلة

تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... تعلمت السرقة من خلال التليفزيون -
المياه السحرية الخضراء تمسح الكرش و تصغر المعدة و تنزل من وزنك -
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... يعلم الفنانة / هالة صدقي لعبة سحرية ويخدع الجميع -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... مجموعة ألعاب سحرية رهيبة -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الاربعاء 5-4-2017 -
ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية -
أهالي مثلث ماسبيرو بدائل الإسكان «حلوها مر» -
إزالة 5 عقارات مخالفة على كورنيش المعصرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«الأعلى للأزهر» و«البحوث الإسلامية» يُقرّان التعديلات الجديدة على المناهج الأزهرية

  • مصر
  • 6
Google+ Print

وافق مجمع البحوث الإسلامية والمجلس الأعلى للأزهر برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، فى ختام اجتماعه، الثلاثاء، على ما انتهت إليه لجنة إصلاح المناهج الأزهرية للتعليم قبل الجامعي، والتى بدأ تطبيق بعض تعديلاتها فى المرحلة الإعدادية هذا العام.

وأثنى المجلس الأعلى للأزهر ومجمع البحوث الإسلامية على جهود لجنة إصلاح التعليم برئاسة وكيل الأزهر، والتي تم تشكيلها قبل أكثر من عام.

يشار إلى أنه يجري حاليًا إعداد باقي مقررات المرحلة الإعدادية والثانوية، لتطبيقها بالكامل بداية من العام المقبل.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية