«الأعلى للأزهر» و«البحوث الإسلامية» يُقرّان التعديلات الجديدة على المناهج الأزهرية

وافق مجمع البحوث الإسلامية والمجلس الأعلى للأزهر برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، فى ختام اجتماعه، الثلاثاء، على ما انتهت إليه لجنة إصلاح المناهج الأزهرية للتعليم قبل الجامعي، والتى بدأ تطبيق بعض تعديلاتها فى المرحلة الإعدادية هذا العام.

وأثنى المجلس الأعلى للأزهر ومجمع البحوث الإسلامية على جهود لجنة إصلاح التعليم برئاسة وكيل الأزهر، والتي تم تشكيلها قبل أكثر من عام.

يشار إلى أنه يجري حاليًا إعداد باقي مقررات المرحلة الإعدادية والثانوية، لتطبيقها بالكامل بداية من العام المقبل.