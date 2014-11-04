هل يعانى برشلونة من بوادر تمرد داخل غرفة الملابس على المدرب إنريكى؟

رغم أنه مازال من السابق لأوانه القول بأن هناك تمردا داخل غرفة ملابس فريق برشلونة ، الا انه ليس ثمة شك فى ان لويس انريكى مدرب البارسا سيقود الفريق فى مباراته مساء غدا الاربعاء امام اياكس الهولندى فى دورى الابطال وهو يواجه مشاعر استياء متزايدة من جانب لاعبيه خاصة فى اعقاب الهزيمتين المتتاليتين اللتين تعرض لهما الفريق فى الفترة الاخيرة .

> وتفيد الانباء الواردة من الكامب نو بأن بعض اللاعبين يشعرون بأنه لم يتم اعدادهم بالشكل الكافى قبل مباراة الكلاسيكو الاخيرة امام ريال مدريد وهو الامر الذى كان عاملا من عوامل المظهر السئ الذى ظهر به الفريق فى تلك المباراة التى انتهت بفوز الريال 3 / 1 .

> ولعل ابرز مثال على ذلك كان تصريحات المدافع الفرنسى جيريمى ماثيو بعد اللقاء عندما قال انه فوجئ بأنه قد تم وضعه فى التشكيل فى مركز الظهير الايسر رغم انه لعب كافة المباريات السابقة كقلب دفاع .

> وعندما سئل انريكى عن تصريحات ماثيو ، اجاب قائلا ” لا ارى ان ثمة ما يدعو الى الاستغراب لاسيما وانه كان يلعب مع فريقه السابق فالنسيا فى مركز الظهير الايسر ” .

> ولا يبدو ان الفرنسى ماثيو هو الوحيد الذى تثور حوله المشاكل فى النادى الكتالونى حيث انه جرى استبعاد جيرار بيكيه نجم الفريق من المباراة الاخيرة فى الدورى امام سلتافيجو فى الدورى بعد ان شوهد على شاشات التليفزيون وهو يتحدث فى هاتفه المحمول بينما كان يجلس على مقاعد البدلاء خلال الشوط الثانى من مباراة البارسا فى نهائى كأس كتالونيا .

/أ ش أ/