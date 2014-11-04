محافظ الإسماعيلية يطلق مسابقة لاختيار أجمل مدينة وقرية وحي

أصدر أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية قرارا بتنظيم مسابقة لاختيار أفضل مدينة وقرية وحي على مستوي المحافظة بالكامل بمشاركة جميع الوحدات المحلية بالأقليم.

> وقال أحمد زهرة السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية ، فى تصريح له اليوم الثلاثاء ، أن المسابقة تمتد لمدة 3 أشهر أعتبار من غدا لأختيار أفضل الوحدات المحلية من كل مستوى .

> وتشمل محاور المسابقة دور الوحدة المحلية فى التصدى للتعديات بالبناء على الأراضى المملوكة للدولة ، ووجود نظام علمى لادارة الأزمات والكوارث المتوقع حدوثها وعدد التجارب التى أجريت على تنفيذه والتحقق من توافر شروط الدفاع المدنى ، ودور الوحدة المحلية فى دعم الصناعات البيئية بوجه عام وصناعة وتدوير المخلفات بوجه خاص.

> وأضاف أنه سيتم تعيين رئيس الوحدة المحلية الفائزة بالمركز الأول فى المستوى الأعلى فى أول حركة ترقيات بشرط الحصول على نسبة 90 % من التميز فى الآداء ، كما يتم استبعاد أى رئيس وحدة محلية لم يتجاوز تحقيق نسبة 75% على الأقل

> مشيرا إلي منح جوائز مالية للفائزين بالمراكز الأولى على مستوى المدينة والحى تقدر بمبلغ عشرة آلاف جنيه وشهادات التقدير وسبعة آلاف وخمسمائة جنيه للقرية الفائزة بالمركز الأول على مستوى المحافظة .

/أ ش أ/