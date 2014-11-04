أخبار عاجلة

تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... تعلمت السرقة من خلال التليفزيون -
المياه السحرية الخضراء تمسح الكرش و تصغر المعدة و تنزل من وزنك -
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... يعلم الفنانة / هالة صدقي لعبة سحرية ويخدع الجميع -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... مجموعة ألعاب سحرية رهيبة -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الاربعاء 5-4-2017 -
ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية -
أهالي مثلث ماسبيرو بدائل الإسكان «حلوها مر» -
إزالة 5 عقارات مخالفة على كورنيش المعصرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

“داعش” تختطف شيخ عشيرة ونجله وتفجر 86 منزلاً بتكريت

Google+ Print
“داعش” تختطف شيخ عشيرة ونجله وتفجر 86 منزلاً بتكريت “داعش” تختطف شيخ عشيرة ونجله وتفجر 86 منزلاً بتكريت

داعش

أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، بأن مسلحي جماعة “داعش” اختطفوا أحد شيوخ ووجهاء تكريت ونجله وسط المدينة.

ونقلت “السومرية نيوز” عن المصدر قوله: إن “مسلحين تابعين لجماعة داعش اقتحموا، مساء اليوم، منزل الشيخ خليل ثابت وهو أحد شيوخ ووجهاء تكريت وسط المدينة”، مضيفاً أن “المسلحين قاموا باختطاف الشيخ ونجله واقتادوهما إلى جهة مجهولة”.

وشهدت محافظة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، إصابة ثلاثة أشخاص بسقوط 20 قذيفة هاون في مناطق متفرقة من قضاء بلد، جنوب تكريت، فيما قام مسلحو “داعش” بتفجير 36 منزلا بعضها عائدة إلى مسؤولين محليين وقادة عسكريين سابقين وشيوخ عشائر، وتفخيخ 50 منزلا آخر بالعبوات الناسفة تمهيدا لتفجيرها شمالي وشرقي تكريت.

كما قام مسلحو داعش بتفجير قبر رئيس مجلس الأعيان في العهد الملكي وأحد قياديي الثورة العربية الكبرى مولود مخلص باشا، وسط تكريت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا