“داعش” تختطف شيخ عشيرة ونجله وتفجر 86 منزلاً بتكريت

أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، بأن مسلحي جماعة “داعش” اختطفوا أحد شيوخ ووجهاء تكريت ونجله وسط المدينة.

ونقلت “السومرية نيوز” عن المصدر قوله: إن “مسلحين تابعين لجماعة داعش اقتحموا، مساء اليوم، منزل الشيخ خليل ثابت وهو أحد شيوخ ووجهاء تكريت وسط المدينة”، مضيفاً أن “المسلحين قاموا باختطاف الشيخ ونجله واقتادوهما إلى جهة مجهولة”.

وشهدت محافظة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، إصابة ثلاثة أشخاص بسقوط 20 قذيفة هاون في مناطق متفرقة من قضاء بلد، جنوب تكريت، فيما قام مسلحو “داعش” بتفجير 36 منزلا بعضها عائدة إلى مسؤولين محليين وقادة عسكريين سابقين وشيوخ عشائر، وتفخيخ 50 منزلا آخر بالعبوات الناسفة تمهيدا لتفجيرها شمالي وشرقي تكريت.

كما قام مسلحو داعش بتفجير قبر رئيس مجلس الأعيان في العهد الملكي وأحد قياديي الثورة العربية الكبرى مولود مخلص باشا، وسط تكريت.