نصرالله: النصر سيتحقق والهزيمة ستلحق بالتكفيريين



> أكد الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، أن “الصهاينة يستغلون ضياع العالم الإسلامي ليحققوا حلمهم، والدفاع عن المسجد الأقصى مسؤولية المسلمين جميعا”.

وقال في مراسم إحياء العاشر من محرم، اليوم الثلاثاء، في الضاحية الجنوبية لبيروت: “المقاومة اليوم أشد عزماً وأقوى وأكثر يقينا وأعلى تجربة وخبرة في مواجهة كل الحروب والأخطار”.

وحول ما يجري في سورية اعتبر أن القتل الذي تشهده يدل على صواب خيارات الحزب، وقال: “في سوريا عندما احتشد العالم قالوا إن سوريا ستسقط خلال 2 أو 3 أشهر، لكن سوريا لم تسقط. لم يستطع التكفيريون أن يسيطروا على سوريا. المطلوب أن نصل الى النصر النهائي وحتى الآن ما جرى هو انتصار عظيم. ولنا شرف أننا في موقع الكفاح ولنا شرف أن يكون شهداؤنا جزءا من الانتصار الذي سيتحقق، وستلحق الهزيمة بالتكفيريين”.