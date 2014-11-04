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الحكم بإعدام أحد أفراد أسرة “الصباح” الكويتية وصديقه.. قتلا زميلهما بالإمارات

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الحكم بإعدام أحد أفراد أسرة “الصباح” الكويتية وصديقه.. قتلا زميلهما بالإمارات الحكم بإعدام أحد أفراد أسرة “الصباح” الكويتية وصديقه.. قتلا زميلهما بالإمارات

صورة المحكمة في الشارقة

حكمت محكمة الشارقة على طالبين كويتيين، أحدهما ينحدر من عائلة آل الصباح (الاسرة الحاكمة في الكويت) بعقوبة الاعدام لإدانتهما بقتل زميلهما الذي فارق الحياة في المستشفى في شباط الماضي.

وذكرت صحيفة ذي ناشونال، بأنه تم الحكم على طالبين كويتيين بالإعدام بتهمة قتل الطالب مبارك مشعل المبارك، بعد تعذيبه لمدة ثلاثة أيام الذي يدرس في جامعة الشارقة، حيث أفاد المتهمان بأنهما قاما بتعذيب المغدور بحجة خلاف مالي و مضايقة فتاة يربطها صلة قرابة بأحد المتهمين.

وعثرت الشرطة على مسجل بهاتف أحد الجناة يظهر فيه تعرض الضحية إلى التعذيب، كما أن الوفاة كانت بسبب التعذيب الذي تعرض له الضحية، مما سبب له نزيف داخلي وكسور وحروق.

من جهتها رفضت عائلة الضحية قبول الدية المالية، وطلبت من المحكمة “إنزال أشد العقوبات بالجناة”.

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