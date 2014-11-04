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بريطانيا تدين جرائم داعش في محافظة الأنبار بالعراق

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بريطانيا تدين جرائم داعش في محافظة الأنبار بالعراق بريطانيا تدين جرائم داعش في محافظة الأنبار بالعراق

داعش

أدانت بريطانيا اليوم الثلاثاء القتل الجماعي الذي ‏ارتكبه إرهابيو تنظيم داعش بحق أبناء العشائر السنية في محافظة الأنبار خلال ‏الأيام القليلة الماضية.‏
> ونقل بيان للخارجية البريطانية عن السفير البريطاني لدى بغداد فرانك بيكر “أدين ‏وبأشد العبارات تلك الجرائم البشعة في الأنبار وأود أن أتقدم بمواساتي إلى عائلات أولئك ‏الذين طالتهم تلك الجرائم”‏.
> وأضاف “تلك هي أفعال لتنظيم إرهابي وحشي يستهدف جميع أطياف المجتمع العراقي بغض ‏النظر عن الطائفة أو المعتقد”‏.
> وجدد السفير دعم بريطانيا للحكومة العراقية في القتال ضد داعش وفي عملها لتقديم مرتكبي ‏تلك الجرائم المروعة إلى العدالة .. داعيا كافة العراقيين على توحيد الصفوف ضد تنظيم داعش ‏وفكره المنحرف.‏

/أ ش أ/

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