بريطانيا تدين جرائم داعش في محافظة الأنبار بالعراق

أدانت بريطانيا اليوم الثلاثاء القتل الجماعي الذي ارتكبه إرهابيو تنظيم داعش بحق أبناء العشائر السنية في محافظة الأنبار خلال الأيام القليلة الماضية.
> ونقل بيان للخارجية البريطانية عن السفير البريطاني لدى بغداد فرانك بيكر “أدين وبأشد العبارات تلك الجرائم البشعة في الأنبار وأود أن أتقدم بمواساتي إلى عائلات أولئك الذين طالتهم تلك الجرائم”.
> وأضاف “تلك هي أفعال لتنظيم إرهابي وحشي يستهدف جميع أطياف المجتمع العراقي بغض النظر عن الطائفة أو المعتقد”.
> وجدد السفير دعم بريطانيا للحكومة العراقية في القتال ضد داعش وفي عملها لتقديم مرتكبي تلك الجرائم المروعة إلى العدالة .. داعيا كافة العراقيين على توحيد الصفوف ضد تنظيم داعش وفكره المنحرف.
/أ ش أ/