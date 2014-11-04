وزير الصحة: توفير الأنسولين البشرى محلياً للمريض من أهم أولويات الوزارة

أكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان أن السوق المصرى للدواء مفتوح أمام كل الشركات لإنتاج الأدوية الحيوية ، مشددا على انه لا مجال لإحتكار إنتاج أى من الأدوية الإستراتيجية فى مصر.

> وقال إن توفير الأنسولين البشرى محلياً للمريض المصرى يندرج ضمن خطة الوزارة المتكاملة لمكافحة مرض السكر فى مصر ، مشيراً إلى أن مرض السكر و كذلك الإرتقاء بصناعة الدواء باعتبارها صناعة إستراتيجية لإرتباطها بصحة المواطنين من أهم أولويات وزارة الصحة والسكان ، لافتاً إلى سعى الوزارة المستمر لوضع سياسات مدروسة تشترك فيها جميع الأطراف المعنية لضمان توفر الدواء طبقاً للمواصفات والمعايير المتعارف عليها عالميا.

> جاء ذلك خلال توقيع مذكرة التفاهم بين شركتى المهن الطبية وشركة “ليللى ” للأدوية والمستحضرات الحيوية – الذى شهده الوزير اليوم – والتى يشمل مضمونها نوع من الشراكة بينهما حيث تقوم الأولى بشراء مصنع الأنسولين البشرى التابع لشركة ليلى ، مشيراً إلى أن هذا المشروع يمثل حدثاً له أهميته الكبيرة لما يساهم فى توفير الأنسولين البشرى بالسوق المصرى ، و تعد هذه خطوة إيجابية نحو تلبية احتياجات السوق المصرى من فيال الإنسولين البشرى ، كما ستساهم فى دفع الصناعة الدوائية المصرية إلى خط الإمام ويمثل إضافة ملموسة لرصيد الإستثمار الدوائى فى مصر و تجسيداً حقيقياً للشراكة المستمرة بين الحكومة والقطاع الخاص نحو توفير الدواء الآمن والفعال للمواطنين بأسعار معقولة .

> و أضاف الوزير أن إقامة مثل هذه المشروعات يساهم فى خلق فرص عمل جديدة للشباب ، ونقل تقنيات تكنولوجيا التصنيع والمعرفة و أحدث آليات الإنتاج إلى السوق المصرى إلى جانب مساهمته فى زيادة صادرات الدواء المصرى لكل أنحاء العالم .

> أ ش أ/