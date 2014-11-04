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وزير الصحة: توفير الأنسولين البشرى محلياً للمريض من أهم أولويات الوزارة

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وزير الصحة: توفير الأنسولين البشرى محلياً للمريض من أهم أولويات الوزارة وزير الصحة: توفير الأنسولين البشرى محلياً للمريض من أهم أولويات الوزارة

الدكتور عادل عدوي وزير الصحة

أكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان أن السوق المصرى للدواء مفتوح أمام كل الشركات لإنتاج الأدوية الحيوية ، مشددا على انه لا مجال لإحتكار إنتاج أى من الأدوية الإستراتيجية فى .
> وقال إن توفير الأنسولين البشرى محلياً للمريض المصرى يندرج ضمن خطة الوزارة المتكاملة لمكافحة مرض السكر فى مصر ، مشيراً إلى أن مرض السكر و كذلك الإرتقاء بصناعة الدواء باعتبارها صناعة إستراتيجية لإرتباطها بصحة المواطنين من أهم أولويات وزارة الصحة والسكان ، لافتاً إلى سعى الوزارة المستمر لوضع سياسات مدروسة تشترك فيها جميع الأطراف المعنية لضمان توفر الدواء طبقاً للمواصفات والمعايير المتعارف عليها عالميا.
> جاء ذلك خلال توقيع مذكرة التفاهم بين شركتى المهن الطبية وشركة “ليللى ” للأدوية والمستحضرات الحيوية – الذى شهده الوزير اليوم – والتى يشمل مضمونها نوع من الشراكة بينهما حيث تقوم الأولى بشراء مصنع الأنسولين البشرى التابع لشركة ليلى ، مشيراً إلى أن هذا المشروع يمثل حدثاً له أهميته الكبيرة لما يساهم فى توفير الأنسولين البشرى بالسوق المصرى ، و تعد هذه خطوة إيجابية نحو تلبية احتياجات السوق المصرى من فيال الإنسولين البشرى ، كما ستساهم فى دفع الصناعة الدوائية المصرية إلى خط الإمام ويمثل إضافة ملموسة لرصيد الإستثمار الدوائى فى مصر و تجسيداً حقيقياً للشراكة المستمرة بين والقطاع الخاص نحو توفير الدواء الآمن والفعال للمواطنين بأسعار معقولة .
> و أضاف الوزير أن إقامة مثل هذه المشروعات يساهم فى خلق فرص عمل جديدة للشباب ، ونقل تقنيات تكنولوجيا التصنيع والمعرفة و أحدث آليات الإنتاج إلى السوق المصرى إلى جانب مساهمته فى زيادة صادرات الدواء المصرى لكل أنحاء العالم .
> أ ش أ/

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