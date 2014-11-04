السفارة الأمريكية بالقاهرة تعلن عن مشاركتها في الأسبوع العالمي لريادة الأعمال

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم لثلاثاء عن عزمها استضافة العديد من الفعاليات لدعم ريادة الأعمال في مصر، وذلك خلال الأسبوع العالمي المقبل لريادة الأعمال الذي يبدأ في ١٦ نوفمبر، وبالإضافة إلى استضافة العديد من الفعاليات في القاهرة والإسكندرية خلال هذا الأسبوع، وتشجع السفارة الأمريكية رواد الأعمال الحاليين والطموحين على التسجيل لحضور القمة العالمية لريادة الأعمال في مراكش في الفترة من ١٩ إلى ٢١ نوفمبر.

وصرح القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية توماس غولدبيرغر بأن ريادة الأعمال هي محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية وإيجاد فرص العمل.

وأضاف القائم بالأعمال الأمريكي “إن دعمنا لريادة الأعمال، الذي يتضمن مشاركة سفارتنا في الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، هو جزء أساسي من مهام سفارتنا في مصر”.

وسوف تستضيف السفارة الأمريكية وبالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية العديد من الفعاليات المختلفة خلال الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، بما في ذلك دورة تدريبية حول “وسائل الإعلام الاجتماعية لرواد الأعمال”، وجلسة نادي التقنية الإبداعية في مركز المعلومات بالسفارة، ومسابقة “هاكاثون” للبرمجة التي ستركز على التواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين، وكذلك بعض الفعاليات الخاصة بيوم رائدات الأعمال الموافق ١٩ نوفمبر.

كما ستشارك القنصلية الأمريكية في الإسكندرية الجامعات المحلية في تحقيق التواصل بين رواد الأعمال الناجحين والطلاب عبر سلسلة من الفعاليات التي تدور فكرتها الأساسية حول ريادة الأعمال.

وبالإضافة إلى ذلك، تعتزم السفارة الأمريكية دعم العديد من المشاركين من مصر لحضور القمة العالمية لريادة الأعمال في مراكش، التي تعقد أيضا في نفس الأسبوع. التسجيل مفتوح للقمة السنوية العالمي الخامسة لريادة الأعمال، التي ستجتذب الآلاف من رواد الأعمال، والموجهين، ومديري الحاضنات، وصناع القرار، والمعلمين، ورواد الأعمال الاجتماعيين لتشجيع إقامة المشروعات الجديدة.

وتستضيف المملكة المغربية القمة العالمية لريادة الأعمال هذا العام، حول موضوع “تسخير قوة التكنولوجيا لأغراض الابتكار وريادة الأعمال”، وذلك لاستكشاف التأثير الإيجابي للتكنولوجيا على إقامة المشاريع التجارية والأعمال. وستشارك الولايات المتحدة في القمة بوفد بقيادة نائب الرئيس جوزف بايدن.

يأتي عقد قمة العام ٢٠١٤ لريادة الأعمال متزامنا مع العام الخامس من التزام الولايات المتحدة المستمر لتشجيع ريادة الأعمال من خلال هذا المنتدى.

> وقال القائم بالأعمال الأمريكى إن دعم الأسبوع العالمي لريادة الأعمال هو جزء واحد من أنشطة السفارة الأمريكية لتشجيع إقامة المشاريع التجارية والأعمال الجديدة وإيجاد فرص العمل، ومساندة التنمية الاقتصادية في مصر. فقد استثمرت الحكومة الأمريكية أكثر من ١٤ مليون دولار على مدار السنوات الثلاث الماضية لدعم ريادة الأعمال في مصر، مما أدى إلى تأسيس أكثر من 175 شركة جديدة.

م ح

> /أ ش أ/