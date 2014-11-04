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13 نوفمبر.. الحكم علي ضابط و أمين بشرطة المرافق بتهمة سرقة السيارات بالرحاب

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13 نوفمبر.. الحكم علي ضابط و أمين بشرطة المرافق بتهمة سرقة السيارات بالرحاب 13 نوفمبر.. الحكم علي ضابط و أمين بشرطة المرافق بتهمة سرقة السيارات بالرحاب

أرشيفية

قررت، محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار شريف نافع حجز محاكمة ضابط و أمين بشرطة المرافق لاتهامها بسرقة السيارات من منطقة الرحاب لجلسة 13 نوفمبر للحكم.

البداية كانت بتلقي معاون مباحث القاهرة الجديدة بلاغاً بالاشتباه في ونش شرطة علي بوابة مدينة الرحاب يسحب سيارة “بي أم دابليو” و تم ايقافه , واعترف الأمين بقيامه بسرقة السيارات باسلوب السحب من خلال الونش الذي يستخدمة , فتم تحرير محضر للمتهم و إحالته للنيابة للتحقيق.

وأمام النيابة اعترف الأمين بأنه كرر ذلك الأمر 3 مرات من قبل حتي سقط في المرة الرابعة أثناء سحبه السيارة من داخل الرحاب , و فجر أمين الشرطة مفاجأة عندما اعترف ان شريكة في الجريمة ضابط بالمرافق برتيه رائد و هو الذي كان يحدد أماكن ركن السيارات الفارهة في منطقة الرحاب بالقاهرة، ويتصل بأمين الشرطة ويذهب الأخير بـ”ونش مرور”، ويسحب السيارة خارج المدينة ويتم تقطيع السيارة وبيعها خردة.

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