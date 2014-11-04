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الرئيس الإيطالي ينبه القوات المسلحة لخطر التعصب الدولي المهدد لإيطاليا وأوروبا

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الرئيس الإيطالي ينبه القوات المسلحة لخطر التعصب الدولي المهدد لإيطاليا وأوروبا الرئيس الإيطالي ينبه القوات المسلحة لخطر التعصب الدولي المهدد لإيطاليا وأوروبا

الرئيس الإيطالى جورجيو نابوليتانو

دعا الرئيس الإيطالى جورجيو نابوليتانو القوات المسلحة الإيطالية وحلف شمال الأطلسى “ناتو”، ودول الاتحاد الأوروبي إلي الانتباه والاستعداد لمنع ومكافحة ظواهر الاضطرابات الدولية المتزايدة وعدم الاستقرار، والأشكال الجديدة الأكثر عدوانية وتطرفًا وتعصبًا، التي قد تتواصل وقد تخاطر أيضًا أوروبا، وخاصة إيطاليا، بالتسرب تدريجيًا إلى المجتمع.

وقال الرئيس الإيطالي- فى خطابه بمناسبة الاحتفال بمراسم تذكر الجندي المجهول بميدان ” فينسيا” بالعاصمة روما- إن هذا الأمر يشكل خطرًا حقيقيًا، لذا وجب على الجانب العسكرى الانتباه باعتبار هذا هو، “التحدي الجديد للقوات المسلحة”.

ونوه إلي ضرورة تكريم كل من سقط فى كل الحروب، وقال، “يوم الجندي المجهول.. قيمة الوحدة الوطنية، وأنه يشيد لأؤلائك على مر السنين لكل من فقدوا حياتهم من أجل الأمن والسلام.

وقام الرئيس الإيطالي بوضع إكليل من الزهور على المقر الرئيسي للجندي المجهول العملاق في روما وتحية للقوات المسلحة الإيطالية.

أ ش أ

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