أونروا: مساعدات للمتضررين في غزة جزئيا قبل نهاية2014

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، أنها مساعدات لأصحاب المنازل المدمرة بشكل جزئي من أجل إصلاح منازلهم قبل نهاية العام الجاري.

وقال مدير عمليات “أنروا” روبرت تيرنر إن الوكالة ستصرف مساعدات للمتضررين كليا عبر إيجاد المكان البديل لهم من خلال دفع بدل الإيجار.

وأضاف تيرنر في تصريح أمام الصحفيين اليوم الثلاثاء : ” سنعمل مشروع تجربة في بيت حانون، فهناك الآلاف من الشقق السكنية تحتاج إلى تشطيب، سندفع لبعض المشردين أموالاً لتشطيبها ومن ثم السكن فيها، وهذا يزيد من فرص وجود شقق سكنية للمتضررين، هذا التوجه نجح في لبنان لللاجئين السوريين ونأمل أن ينجح هنا”.

وأوضح أن إعادة إعمار غزة يحتاج الى وقت طويل، ” سنبدأ بإزالة الركام ومن ثم مرحلة التصميم ومرحلة تراخيص البناء”، وأضاف ” لن يبني البيت كما كان بالضبط لأننا لسنا شركة تأمين، سنعمل وفق معادلة عدد الأفراد على عدد أمتار الأرض”.

وحول الرفض الفصائلي للآلية الدولية لإدخال مواد البناء لغزة، قال : ” هذه الآلية هي التي قامت حكومتكم بالتفاوض عليها، وإذا كان هناك أي احتجاجات أو مخاوف يجب أن ترفع للحكومة وليس لنا”.