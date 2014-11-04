أخبار عاجلة

تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... تعلمت السرقة من خلال التليفزيون -
المياه السحرية الخضراء تمسح الكرش و تصغر المعدة و تنزل من وزنك -
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... يعلم الفنانة / هالة صدقي لعبة سحرية ويخدع الجميع -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... مجموعة ألعاب سحرية رهيبة -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الاربعاء 5-4-2017 -
ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية -
أهالي مثلث ماسبيرو بدائل الإسكان «حلوها مر» -
إزالة 5 عقارات مخالفة على كورنيش المعصرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

صحة القليوبية تنفي ظهور مرض الجديري المائي بالمحافظة

Google+ Print
صحة القليوبية تنفي ظهور مرض الجديري المائي بالمحافظة صحة القليوبية تنفي ظهور مرض الجديري المائي بالمحافظة

وزارة الصحة

أكد الدكتور محمد عزيز وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه تم وضع خطة جديدة للتصدي لمرض الجديري المائي، وحماية تلاميذ وطلبة المدارس من الإصابة، نافيًا وجو المرض بالمحافظة، وأن ما يتردد حول ظهور المرض بين طلبة المدارس غير صحيح.

وتعد هذه الفترة التي تبدأ من الشهر الحالي حتى أوائل العام القادم هو موسم ظهور هذا المرض المعدي.

وأضاف وكيل الوزارة أنه بالنسبة للغدة النكافية فأن الحالات التي يتم الإبلاغ عنها مشاركة مع التأمين الصحي بالمدارس والمستشفيات المركزية والوحدات الصحية تبين وجود 9 حالات مصابة بالغدة النكافية داخل مدرسة بقرية أجهور التابعة لمدينة طوخ، وتم إعطاء الطلبة المصابين أجازة إجبارية لمدة 15 يوما، وهذا إجراء وقائي، مشيرا أن نسبة الإصابة بهذا المرض منذ بداية العام الدراسي الجديد لا تتعدي الـ 20 حالة حتى الآن وهي نسبة لا تقلق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا