صحة القليوبية تنفي ظهور مرض الجديري المائي بالمحافظة

أكد الدكتور محمد عزيز وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه تم وضع خطة جديدة للتصدي لمرض الجديري المائي، وحماية تلاميذ وطلبة المدارس من الإصابة، نافيًا وجو المرض بالمحافظة، وأن ما يتردد حول ظهور المرض بين طلبة المدارس غير صحيح.

وتعد هذه الفترة التي تبدأ من الشهر الحالي حتى أوائل العام القادم هو موسم ظهور هذا المرض المعدي.

وأضاف وكيل الوزارة أنه بالنسبة للغدة النكافية فأن الحالات التي يتم الإبلاغ عنها مشاركة مع التأمين الصحي بالمدارس والمستشفيات المركزية والوحدات الصحية تبين وجود 9 حالات مصابة بالغدة النكافية داخل مدرسة بقرية أجهور التابعة لمدينة طوخ، وتم إعطاء الطلبة المصابين أجازة إجبارية لمدة 15 يوما، وهذا إجراء وقائي، مشيرا أن نسبة الإصابة بهذا المرض منذ بداية العام الدراسي الجديد لا تتعدي الـ 20 حالة حتى الآن وهي نسبة لا تقلق.