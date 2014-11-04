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مقاتلات إندونيسية تعترض طائرة سعودية متجهة إلى أستراليا

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ذكرت تقارير إعلامية، الثلاثاء، أن مقاتلات إندونيسية اعترضت طائرة سعودية كانت في طريقها إلى أستراليا بزعم انتهاك المجال الجوي الإندونيسي.

واضطرت الطائرة، التي كانت تحمل على متنها 13 شخصًا، وهي من طراز جلف ستريم «103-إتش زد»، للهبوط، الإثنين، في مطار إيل تاري في كوبانج، البلدة الرئيسية في تيمور الغربية، وفقًا لما ذكرته صحيفة «كومباس».

وأوضحت الصحيفة أن من بين الركاب الذين كانوا على متن الطائرة أعضاء فريق طليعي مهمته الإعداد لزيارة أمير سعودي إلى أستراليا.

ونقلت «كومباس» عن آندي ويجايا، قائد محلي بالقوات الجوية، قوله إن «سبعة من الركاب أعضاء في ».

واعترضت المقاتلات الإندونيسية الشهر الماضي أيضا طائرة أسترالية خفيفة لدخولها المجال الجوي للبلاد دون تصريح.

وتم الإفراج عن الطائرة بعد أن قام الطاقم بدفع غرامة مالية قدرها 60 مليون روبية (حوالي 5000 دولار).

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