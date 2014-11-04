أخبار عاجلة

تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... تعلمت السرقة من خلال التليفزيون -
المياه السحرية الخضراء تمسح الكرش و تصغر المعدة و تنزل من وزنك -
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... يعلم الفنانة / هالة صدقي لعبة سحرية ويخدع الجميع -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... مجموعة ألعاب سحرية رهيبة -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الاربعاء 5-4-2017 -
ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية -
أهالي مثلث ماسبيرو بدائل الإسكان «حلوها مر» -
إزالة 5 عقارات مخالفة على كورنيش المعصرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

«نصرالله» يتوعد «التكفيريين» بالهزيمة في سوريا

Google+ Print

توعد الأمين العام لـ«حزب الله» الشيعي اللبناني، حسن نصرالله، في ذكرى عاشوراء، الثلاثاء، بإلحاق الهزيمة بـ«التكفيريين»، مجددًا التزام حزبه بالقتال في سوريا إلى جانب قوات النظام، ومدافعًا عن «صوابية» هذا الخيار في ظل تنامي نفوذ الجماعات الإسلامية المتطرفة في المنطقة.

وقال نصرالله في خطاب ألقاه عبر شاشة عملاقة أمام عشرات الآلاف من أنصاره الذين احتشدوا في الضاحية الجنوبية لبيروت «التكفيريون لا مستقبل لهم، لا حياة لمشروعهم... ستلحق الهزيمة بهؤلاء التكفيريين في كل المناطق والبلدان، وسيكون لنا شرف أننا كنا جزءً من إلحاق الهزيمة بكل هؤلاء».

وقال نصرالله على وقع الهتافات الحماسية التي أطلقها الحشد: «على ضوء كل التطورات في سوريا والمنطقة والقتل الذريع الذي نشاهده (...)، هذا الذي يجري من حولنا يزيدنا قناعة ويقينا بصوابية خياراتنا وبصحة معركتنا وبأننا قادرون على تحقيق الانجازات الكبيرة على هذا الصعيد»، في إشارة إلى قرار إرسال قوات من الحزب الشيعي إلى سوريا لتقاتل إلى جانب النظام.

وأضاف: «نحن الآن في قلب الإنجاز. في سوريا، احتشد العالم كله وقال إن سوريا ستسقط في شهرين أو 3 أو 4 أشهر... نحن الآن في السنة الرابعة ولم تسقط سوريا (...) في يد أي من المحاور الإقليمية والدولية».

وتابع: «التكفيريون كان هدفهم السيطرة على سوريا وضرب اتباع الديانات الأخرى والمذاهب الإسلامية الأخرى وحتى من لا يوافقهم الرأي من الطائفة السنية.. في السنة الرابعة لم يستطع التكفيريون أن يسيطروا على سوريا، وبقي جزء كبير من شعبها في أرضه. أليس هذا انتصارًا كبيرًا؟».

وقال نصرالله إن «المطلوب أن نصل إلى النصر النهائي، لكن ما جرى حتى الآن انتصار عظيم»، مؤكدًا المضي في المعركة «حتى لا تسقط المنطقة بيد الذباحين وقاطعي الرؤوس وشاقي الصدور الذين يسبون النساء».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية