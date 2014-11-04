خلطات طبيعية لجمال الحامل من ماء الورد

يتم صنع ماء الورد من الزهور الأكثر جمالاً في العالم. حيث يحتوي على زيت الورد والماء المقطر. لكن عملية تصنيعه معقدة تستغرق وقتاً طويلاً، ويمكن استخدام ماء الورد في العديد من الأمور الجمالية والصحية. التي أمدتنا بها اختصاصية الجلدية الدكتورة «رانيا أصيل»؛ لتساعدك على الاعتناء ببشرتك.



* تفتيح البشرة

ماء الورد مفيد للبشرة ويُستخدم في إعداد الكريمات والأقنعة. يساعد في تنقية وتطهير الجلد طبيعياً، وتخفيف الحساسية التي قد تصيب البشرة. من جهة أخرى، يساعد في إعادة التوازن الجلدي إلى بشرة المرأة الحامل التي تفتقد هذا التوازن خاصة في الشهور الأولى من الحمل .

* يزيل الإجهاد والتعب

رائحة ماء الورد تبعد عنك مشاكل التعب والتوتر خلال اليوم. يمكنك إضافته إلى مياه الاستحمام؛ من أجل تخفيف التعب وإضفاء جو من الاسترخاء وتحسين المزاج. من جهة أخرى فإن وضع كمادات منه على وجهك لمدة 45 دقيقة، يخفف من أوجاع الرأس، التي تعانين منها أثناء الفترة الأولى من الحمل.

* يعالج تعب العيون

يمكن استخدامه؛ لمعالجة تعب العيون. حيث يتم وضع بعض القطرات منه على العين لإزالة الأرق عنها نهائياً، خصوصاً إن كنت تعانين من قلة النوم أثناء فترة الحمل.

* يمنع التهاب الأسنان

مفيد أيضاً للأسنان، ويستخدمه أطباء الأسنان حول العالم لمعالجة التهاب اللثة. كما أنّ النساء اللاتي يشكون من أوجاع في اللثة أثناء فترة الحمل يمكنهن مضمضة الفم بالقليل من ماء الورد الدافئ. فهو يزيل رائحة الفم المزعجة.

وصفات منزلية للعناية بجمالك بواسطة ماء الورد:

* كريم مرطب للبشرة

تخلط 4 ملاعق صغيرة من زيت الزيتون مع ماء الورد والجلسرين، ثم تضاف 3 ملاعق كبيرة من الحليب المجفف؛ حتى يتكون لوشن سميك، وإذا لم يكن القوام مقبولاً يمكنك إضافة المزيد من الحليب؛ للحصول على القوام السميك.

* ماسك لتنعيم البشرة وتحسين ملمسها

تخلط 3 ملاعق كبيرة من ماء الورد مع ملعقة كبيرة من الزبادي، وملعقتان كبيرتان من دقيق الشوفان، ثم يوضع الخليط على البشرة لمدة 15 دقيقة.

* لتعزيز نعومة الجسم ولمعانه

يضاف ½ كوب من كل من ماء الورد وحليب جوز الهند إلى ماء الاستحمام، فالخليط فعال جداً؛ لتنعيم الجسم وجمال البشرة.

* لوشن منظف للبشرة

يضاف ¼ كوب من العسل الطبيعي مع ملعقتين كبيرتين من سائل الاستحمام الخاص بك، ويضاف أيضاً ملعقة كبيرة من حبوب اللقاح مع ¼ كوب من ماء الورد.

* تونر للبشرة

يضاف ثلثا كوب من خلاصة البندق البري مع ملعقة من خل التفاح، 8 قطرات من الجلسرين و¾ كوب من ماء الورد. يحفظ هذا التونر في زجاجة معقمة. من المهم قبل استخدامه بعد رج الزجاجة جيداً.