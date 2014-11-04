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محافظ الشرقية يحيل العاملين بمستشفى “القنايات” للتحقيق بسبب الإهمال

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محافظ الشرقية يحيل العاملين بمستشفى “القنايات” للتحقيق بسبب الإهمال محافظ الشرقية يحيل العاملين بمستشفى “القنايات” للتحقيق بسبب الإهمال

سعيد عبدالعزيز محافظ الشرقية

أحال الدكتور سعيد عبد العزيز عثمان محافظ الشرقية، النوبتجية كاملة الموجودة بمستشفى القنايات أثناء سرقة كابل الكهرباء بطول 150 متر للتحقيق.

وقرر تشكيل لجنة قانونية من الشئون القانونية والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة للوقوف على سرقة الكابل بالمستشفى.

جاء ذلك خلال إجتماعه أمس لبحث أسباب توقف العمل بإصلاحات المستشفى منذ مارس الماضي بحضور السكرتير العام للمحافظة ووكيل وزارة الصحة ومدير مستشفى القنايات ورئيس المدينة والمهندس المسئول عن أعمال الصيانة والإصلاحات.

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة إنجاز الأعمال بأسرع وقت ممكن لتحقيق خدمة طبية متميزة للمواطنين ، وكلف وكيل وزارة الصحة تحقيق منظومة الإنضباط بالمستشفيات مع إرسال لجنة فورية من الإدارة الهندسية لمعاينة حجرة الإسعاف بالوحدة الصحية بقرية هرية رزنة وإعداد تقرير للعرض على المحافظ خلال 12 ساعة.

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