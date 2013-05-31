"الكرامة" يوصي بتوحيد التيار الناصري.. ويدعو للمشاركة في تظاهرات 30 يونيو

كتب : أ ش أ منذ 5 دقائق

أصدر حزب الكرامة مجموعة من التوصيات في ختام الجزء الأول من أول مؤتمراته لمحافظتي الجيزة والفيوم، والذي عقد اليوم الجمعة بمركز إعداد القادة بالعجوزة بحضور رئيس الحزب المهندس محمد سامي وعدد من قيادات التيار الناصري.

وتضمنت التوصيات أهمية العمل ولم الشمل وتوحيد صفوف التنظيم الناصري، لتنصهر جميعها في بناء واحد قوي ومتين يستطيع الاضطلاع بالمهام التي تنتظر التيار الناصري دون غيره، مع تأكيد على أن المواجهة ستنحصر في النهاية بين التيار الناصري وجماعة الإخوان المسلمين، والدعوة إلى العمل على تقوية الفكر الناصري في الجامعات المصرية، وأهمية دور أمانة المرأة في حزب الكرامة وجميع الأحزاب.

وأوصى المؤتمر أيضا بدعوة الشعب المصري إلى احتلال جميع الميادين والشوارع يوم 30 يونيو، والتوجه إلى قصر الاتحادية.

وتم خلال المؤتمر عرض الأهداف والبرامج السياسية والتنظيمية للحزب في المحافظتين، وقام الأمناء المنتخبون على مستوى المحافظتين بعرض برنامج كل أمانة وخطة العمل خلال الفترة القادمة والتي من شانها النهوض بحزب الكرامة من أجل استكمال أهداف ثورة 25 يناير.