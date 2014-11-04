بالفيديو - قصة عمر جابر .. الناشيء والمشجع والعاطفي

من "أعيش أجمل لحظات حياتي" .. إلى: "البعض يترصد لي الأخطاء ولا يريدونني في الزمالك وأتعرض لضغوط كثيرة" .. هذا لسان عمر جابر الظهير الأيمن، فماذا تغير عبر أربعة سنوات؟

عمر جابر صاحب الـ22 عاما اشتعلت الأمور بينه مع مسؤولي نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة بسبب إعلان اللاعب انتمائه لأولتراس وايت نايتس.

الأمر وصل للإدارة وكأن اللاعب يعاند رئيس النادي ولاسيما وأن المجموعة التي تساند الزمالك أعلنت عن مسؤوليتها حول مهاجمة مرتضى منصور بداية من اقتحام النادي، ثم التعدي عليه شخصيا.

FilGoal.com يناقش قضية عمر جابر .. اللاعب الشاب المنفجر بالحماس والموهبة، الذي التفت لأمور خارج كرة القدم .. فأصبح وضعه حاليا كما يتابعه البعض..

• بداية القصة

كان ياما كان، تولى حسام حسن مسؤولية المدير الفني للفرسان .. العديد من النجوم عفى عليها الزمان، فلجأ العميد إلى المراهقان، محمد إبراهيم وعمر جابر المتألقان.

شاهد ملخص لمهارات وأهداف عمر جابر مع ناشئين الزمالك

هذا كان في موسم 2009/2010 .. وبدأ جابر بخوض أول مباراة له مع الفريق الأول أمام طلائع الجيش في 11 مارس 2010 وفاز الزمالك 1-0.

شارك جابر مع العميد ست مباريات لاحقة بدأها أساسيا كلها، وواحدة تم استبداله بعد 58 دقيقة .. ولم يخسر لاعب وسط الزمالك الصاعد أي مباراة منهم بل فاز في أربعة وتعادل في أثنين منهم واحدة أمام الأهلي .. ولم يسجل أي هدفا.

مرتضى: شطبنا عضوية عمر جابر من الزمالك .. وسنخاطب اتحاد الكرة

مستوى جابر في ظهوره الأول جعله أحد الركائز الأساسية في منتخب مصر للشباب، ومن بعده الأوليمبي .. وأيضا مع الزمالك في الموسم التالي.

في موسم جابر الثاني مع الزمالك لعب 21 مباراة صنع فيها هدفا واحدا ولم يسجل، ونال بطاقتين صفراوتين كان هذا خلال 1697 دقيقة بالدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.

موسم 2011/2012 أيضا لم يسجل جابر مع الزمالك .. خلال 15 مباراة في بطولتي الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا 841 دقيقة حصل على إنذارين.

في موسم 2012/2013 افتتحه جابر بالتألق أمام الاتحاد السكندري وسجل أول أهدافه .. وانتظره البعض ليكون نجما في الموسم.

طوال 18 مباراة بدوري أبطال إفريقيا والدوري المصري سجل ثلاثة أهداف وصنع أربعة في أبرز مواسمه بالقلعة البيضاء تحت قيادة جورفان فييرا ثم حلمي طولان الذي حصد معه كأس مصر.

تواصل تألق جابر في موسم 2013/2014 لعب 29 مباراة في الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا سجل أربعة أهداف وصنع أثنين خلال 2114 دقيقة.

وحصد كأس مصر مع الزمالك ولكنه لم يسجل أهدافا في البطولة.

ومن هنا بدأ الارتباك .. العاطفي

"عمر مش شايف قدامه" كانت هذه أحد كلمات أحمد حسام "ميدو" المدير الفني الأسبق للزمالك في مباراته الأخيرة لجهازه المعاون في لقاء مازيمبي، جُملة سمعها الصحفيون الجالسون خلف دكة البدلاء.

عمر جابر لعب مع الزمالك 109 مباراة سجل فيها سبعة أهداف في كل البطولات، ورصيده بطولتي كأس مصر.

تحول عمر جابر من لاعب كرة فقط، إلى لاعب ومشجع .. بات معشوقا للجماهير بصفة عامة وأولتراس وايت نايتس بصفة خاصة.

كان يحتفل معهم عقب كل مباراة، يرقص .. يغني .. يكون "كابو" في التدريبات، هذا ليس أمرا سيئا، ولكن ابتعاده عن الجمهور أثر على مستواه.

كما ظل ارتباط جابر بزملائه، يبكي من أجل خوفه على مصير محمد إبراهيم في حالة إهداره ركلة جزاء .. ويرفع قميصه احتفالا بهدف ويظهر صورة مكتوبا عليها "أحب شيكابالا".

ظل جابر مرتبطا بعشقه للوايت نايتس وبعقلية المُشجع، المجموعة التي ابعدها الأمن عن المدرجات، فتفرغت لرئيس النادي مرتضى منصور وهاجمته في أكثر من مناسبة.

بداية باقتحام مقر نادي الزمالك، ثم الترصد لمرتضى منصور والتعدي عليه.

اللاعب صاحب الـ22 عاما لم يدرك أن محاباته للأولتراس في هذا التوقيت سيضر بمستقبله وعلاقته برئيس النادي.

(إحصائياته هذا الموسم: نسبة تمريراته الصحيحى 78 %، 0 محاولات على المرمى، نسبة عرضياته الصحيحة 22%، فقد الكرة 50 مرة واستخلصها 43 خلال أربع مباريات ظهر فيها بالدوري المصري)

فبعد أن كان الثنائي قد اتفقا على أمر تجديد تعاقده والذي سيحسمه في يناير في حالة عدم وصوله عرض احتراف بأوروبا سيوقع للزمالك .. أجرى حوارا أشعل غيظ رئيس ناديه قبل مواجهة حرس الحدود بالدوري المصري.

فكانت النتيجة استبعاده من قائمة المباراة وتحويله للتحقيق وتوقيع غرامة مالية كبيرة عليه .. بل تسعى إدارة الزمالك لشطب عضويته.