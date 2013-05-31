أخبار عاجلة

الأخبار - د/ هاشم كريم : زيارة الرئيس السيسي لواشنطن تعتبر من أهم الزيارات في الفترة الأخيرة -
الأخبار - المتحدث باسم الرئاسة : زيارة السيسي تهدف للتواصل مع الإدارة الأمريكية والإطلاع على موقفها -
الأخبار - المتحدث باسم الرئاسة: السيسي يلتقي خلال الزيارة شخصيات بارزة في عملية صنع القرار الأمريكي -
الأخبار - إيناس أنور "موفدة dmc ": الرئيس السيسي سيلتقي عناصر الإدارة الأمريكية خلال زيارته لواشنطن -
وصول صلاح و عبد الغني للزمالك للاجتماع مع مرتضى -
الأخبار - السيسي يلتقي اليوم رئيس البنك الدولي ورئيسي شركتي جنرال إلكتريك ولوكيهد مارتن -
أمين لجنة الدعوة بالأزهر يطالبون بتجديد الخطاب الديني وهم يشوهون الدعاة -
صاحب أول حكم بـ"مصرية تيران وصنافير": لا يستطيع أحد أن يبطل حكم الإدارية العليا -
الأخبار - قمة مصرية أمريكية بالبيت الأبيض غدا الإثنين بين الرئيس السيسي وترامب -
الأخبار - السيسي يبدأ اليوم لقاءاته في مستهل زيارته للولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

ترحيل إيراني وصل مطار القاهرة دون موافقة أمنية.. ولبناني بحوزته جواز سفر مزور

Google+ Print
ترحيل إيراني وصل مطار القاهرة دون موافقة أمنية.. ولبناني بحوزته جواز سفر مزور ترحيل إيراني وصل مطار القاهرة دون موافقة أمنية.. ولبناني بحوزته جواز سفر مزور

كتب : حسن حسين منذ 2 دقيقة

رحلت سلطات مطار القاهرة الدولي راكبا إيرانيا إلى السودان، بعد منعه من دخول البلاد، حيث وصل بتأشيرة دون موفقة أمنية، بينما ضبطت سلطات مطار القاهرة لبنانيا حاول الدخول بجواز غينيى مزور.

وأثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب الطائرة المصرية القادمة من الخرطوم، تبين وجود راكب إيرانى يحمل تأشيرة دخول مسبقة ولكن دون موافقة أمنية طبقا لشروط دخول الإيرانيين، فتم منعه من الدخول وترحيله من حيث أتى، بينما تم ضبط راكب لبنانى لدى وصوله من بيروت يحمل جوازا تابعا لغينيا كوناكرى فى طريقه "ترانزيت" لإحدى الدول الأوروبية، وبفحص الجواز تبين تزويره فتم ترحيله أيضا من حيث أتى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الأخبار - د/ هاشم كريم :الولايات المتحدة لم يكن لديها خطط واضحة فيما يخص الملف السوري

الأخبار - د/ هاشم كريم :الولايات المتحدة لم يكن لديها خطط واضحة فيما يخص الملف السوري

الأخبار - د/ هاشم كريم : إتحاد القومية العربية هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية

الأخبار - د/ هاشم كريم : إتحاد القومية العربية هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية

الأخبار - د/ هاشم كريم : زيارة الرئيس السيسي لواشنطن تعتبر من أهم الزيارات في الفترة الأخيرة

الأخبار - د/ هاشم كريم : زيارة الرئيس السيسي لواشنطن تعتبر من أهم الزيارات في الفترة الأخيرة

الأخبار - المتحدث باسم الرئاسة : زيارة السيسي تهدف للتواصل مع الإدارة الأمريكية والإطلاع على موقفها

الأخبار - المتحدث باسم الرئاسة : زيارة السيسي تهدف للتواصل مع الإدارة الأمريكية والإطلاع على موقفها