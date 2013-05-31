ترحيل إيراني وصل مطار القاهرة دون موافقة أمنية.. ولبناني بحوزته جواز سفر مزور

كتب : حسن حسين منذ 2 دقيقة

رحلت سلطات مطار القاهرة الدولي راكبا إيرانيا إلى السودان، بعد منعه من دخول البلاد، حيث وصل بتأشيرة دون موفقة أمنية، بينما ضبطت سلطات مطار القاهرة لبنانيا حاول الدخول بجواز غينيى مزور.

وأثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب الطائرة المصرية القادمة من الخرطوم، تبين وجود راكب إيرانى يحمل تأشيرة دخول مسبقة ولكن دون موافقة أمنية طبقا لشروط دخول الإيرانيين، فتم منعه من الدخول وترحيله من حيث أتى، بينما تم ضبط راكب لبنانى لدى وصوله من بيروت يحمل جوازا تابعا لغينيا كوناكرى فى طريقه "ترانزيت" لإحدى الدول الأوروبية، وبفحص الجواز تبين تزويره فتم ترحيله أيضا من حيث أتى.