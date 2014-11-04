إحالة 11 موظفًا بـ«التعليم» للتحقيق لعدم نظافة دورات مياه مدرسة بسوهاج‎

أحال اللواء محمود عتيق، محافظ سوهاج، 10 موظفين ومدير مدرسة لعدم نظافة دورات المياة بالمدرسة وتركهم العمل للتحقيق وذالك بمدرسة مجمع بندار الكرمانية الإعدادية بسوهاج للشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم .

وشدد المحافظ على الالتزام بمواعيد العمل ، واكد المستشار ابراهيم خفاجى المشرف على مكتب مكافحة الفساد والتظلمات والمستشار القانونى للمحافظ انه تم احالة 10موظفين للتحقيق بناء على تعليمات المحافظ بمكافحة الفساد داخل الادارات الحكومية واحالة الموظفين للشئون القانونية وذالك لعدم التزام بمواعيد العمل والاهمال والقصور.