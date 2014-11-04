“داعش” يواصل إعدامات أبناء البونمر بالعراق

أعلن مسؤول بقوات البيشمركة الكردية، اليوم الثلاثاء، صد هجوم لمسلحي “الدولة الإسلامية” على ناحية زمار شمال العراق. إلى ذلك قتل التنظيم نحو 30 شخصا من قبيلة البونمر.

وقال العقيد في قيادة دهوك شيرزاد نايف، إن “مجموعة من مسلحي داعش شنت هجوما على أحد مواقع قوات البيشمركة قرب قرية كربقول بناحية زمار”، مؤكدا أن “البيشمركة تصدت للهجوم بقوة” ودمرت عربة محملة بمسلحي داعش، وقتل من فيها”.

وفي الأنبار أفاد مصدر أمني الثلاثاء، بأن القوات الأمنية مدعومة بمقاتلين من عشيرة الجغايفة تمكنت من صد هجوم للتنظيم على مدينة حديثة غرب الرمادي.

وقال المصدر إن التنظيم شن هجوما على مدينة حديثة باستخدام 8 عربات تحمل صواريخ كاتيوشا وهاونات، مضيفا أن “الوضع الأمني في المدينة جيد”.

وفي الأنبار كشف أحد شيوخ عشيرة البونمر الشيخ نعيم الكعود عن “قيام تنظيم داعش بإعدام 24 شخصا آخر من أبناء عشيرته شمال الرمادي”، مؤكدا أن “أحد الناجين من المجزرة تمكن من التعرف على هوية مرتكبيها بينهم متواطئين من العشيرة نفسها”.