محافظ سوهاج يحيل 3 موظفين من فني تنظيم حي غرب للتحقيق

أحال اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج 3 موظفين من فني تنظيم حي غرب، وذلك لإدارتهم كافيتريا بشارع كورنيش النيل دون ترخيص من الشئون القانونية بالمحافظة.

وقرر المحافظ بأن يتولى مسئول فني التنظيم بحي شرق أثناء المرور كلا حسب منطقتة فى حالة أن تبين له وجود محال تجارية تدار بدون ترخيص أو فتح محال جديدة أو تم تعديل المحل أو تغيير نشاطه دون ترخيص إخطار مكتب السلامة والصحة المهنية التابع لهذا المحل لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.

وأكد المحافظ على إخطار مصلحة الضرائب لأعمال شئونها وفقًا لقانونها حيال تغيير النشاط والمساحة للمحل دون ترخيص من الجهة الإدارية.

وأكد المستشار إبراهيم خفاجى المشرف على مكتب مكافحة الفساد والتظلمات والمستشار القانونى للمحافظ أنه تم إحالة 3 موظفين فني تنظيم حي غرب للتحقيق، وذلك لإهمالهم وقصورهم في أداء العمل.