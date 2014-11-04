أخبار عاجلة

تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... تعلمت السرقة من خلال التليفزيون -
المياه السحرية الخضراء تمسح الكرش و تصغر المعدة و تنزل من وزنك -
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... يعلم الفنانة / هالة صدقي لعبة سحرية ويخدع الجميع -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... مجموعة ألعاب سحرية رهيبة -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الاربعاء 5-4-2017 -
ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية -
أهالي مثلث ماسبيرو بدائل الإسكان «حلوها مر» -
إزالة 5 عقارات مخالفة على كورنيش المعصرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

محافظ سوهاج يحيل 3 موظفين من فني تنظيم حي غرب للتحقيق

Google+ Print
محافظ سوهاج يحيل 3 موظفين من فني تنظيم حي غرب للتحقيق محافظ سوهاج يحيل 3 موظفين من فني تنظيم حي غرب للتحقيق

اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج

أحال اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج 3 موظفين من فني تنظيم حي غرب، وذلك لإدارتهم كافيتريا بشارع كورنيش النيل دون ترخيص من الشئون القانونية بالمحافظة.

وقرر المحافظ بأن يتولى مسئول فني التنظيم بحي شرق أثناء المرور كلا حسب منطقتة فى حالة أن تبين له وجود محال تجارية تدار بدون ترخيص أو فتح محال جديدة أو تم تعديل المحل أو تغيير نشاطه دون ترخيص إخطار مكتب السلامة والصحة المهنية التابع لهذا المحل لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.

وأكد المحافظ على إخطار مصلحة الضرائب لأعمال شئونها وفقًا لقانونها حيال تغيير النشاط والمساحة للمحل دون ترخيص من الجهة الإدارية.

وأكد المستشار إبراهيم خفاجى المشرف على مكتب مكافحة الفساد والتظلمات والمستشار القانونى للمحافظ أنه تم إحالة 3 موظفين فني تنظيم حي غرب للتحقيق، وذلك لإهمالهم وقصورهم في أداء العمل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا