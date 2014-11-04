غدًا.. محافظة الشرقية تنظم مؤتمر «الشعب ضد الإرهاب» بحضور تهانى الجبالى

يشارك الدكتور سعيد عبد العزيز عثمان محافظ الشرقية فاعليات مؤتمر ” الشعب في قلب المعركة ضد الإرهاب ” والذي يقام تحت رعايته غداً، بقصر الثقافة بمدينة الزقازيق في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً.

وبقام المؤتمر بحضور المستشارة تهاني الجبالي رئيس حركة الدفاع عن الجمهورية وحسن شعبان ومديحة عمارة وحسام حازم الأعضاء بحركة الدفاع عن الجمهورية.

وأكد محافظ الشرقية، أن هذا المؤتمر جاء وقت الهجمة الشرسة التي سيتعرض لها الوطن من قوى الإرهاب الغاشم والتي يترتب عليها الهجوم الشرس على أبناء الجيش والشرطة بالإضافة إلى الدمار والخراب الذي يلحق بالمنشآت الحيوية والهامة في المجتمع.

ينظم المؤتمر المجلس القومي بالشرقية برئاسة الدكتورة فاطمة الشربيني مقررة الفرع بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ومركز النيل للإعلام.