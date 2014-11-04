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منح عامل بالأوقاف وزوجته تأشيرة لأداء فريضة الحج بالشرقية

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منح عامل بالأوقاف وزوجته تأشيرة لأداء فريضة الحج بالشرقية منح عامل بالأوقاف وزوجته تأشيرة لأداء فريضة الحج بالشرقية

الدكتور سعيد عبد العزيز عثمان محافظ الشرقية

كرم الدكتور سعيد عبد العزيز عثمان محافظ الشرقية، المواطن “محمد حسن علي سلامة” -59 سنة- من كفر صقر، عامل بمديرية أوقاف الشرقية بمنحة فرصة لآداء فريضة الحج هو وزوجته العام القادم، تقديراً لأمانته حيث عثر على مبلغ 100 ألف جنيه بمزلقان السكة الحديد وقام بتسليمة لرئاسة مجلس المدينة ورفض حصوله على النسبة القانونية 10 % من المبلغ .

كان محافظ الشرقية قد استقبل المواطن بمكتبه وأشاد بأمانته وقرر مكافأته بأداء فريضة الحج للعام القادم .

كما أهدى أحد رجال الأعمال بمحافظة الشرقية زوجته فرصة لأداء الفريضة على نفقته الخاصة لمرافقة زوجها، واستقبل مكتب المحافظ إتصالاً تليفونياً من صاحب المبلغ المفقود بعد نشر الموضوع في أكثر من وسيلة إعلامية، وقدم ما يثبت أنه صاحب المبلغ المذكور وقدم الشكر لمحافظ الشرقية والذي إستقبلة اليوم بمكتبه.

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