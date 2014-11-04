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“المصرية للدفاع عن الصحفيين” تطالب بتشكيل لجنة قضائية لمحاكمة قتلة الصحفيين

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“المصرية للدفاع عن الصحفيين” تطالب بتشكيل لجنة قضائية لمحاكمة قتلة الصحفيين “المصرية للدفاع عن الصحفيين” تطالب بتشكيل لجنة قضائية لمحاكمة قتلة الصحفيين

نقابة الصحفيين

طالبت المبادرة المصرية للدفاع عن الصحفيين بإنشاء لجنة قضائية مستقلة، للتحقيق في وقائع استشهاد الصحفيين والأعلاميين منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، وتقديم المتورطين إلي محاكمة عاجلة وعادلة، موضحة أن ذلك المطلب يأتى بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب علي الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.

وقالت المبادرة فى بيان لها:”يزداد قلقنا يوميًا بسبب تهديد الصحفيين أثناء تأدية عملهم، والذي يحد من امكانات الصحفيين ومنع حق المواطنين في الحصول علي المعلومات”، مضيفة:”أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا اليوم يأتى لايمان المنظمة بأهمية سلامة الصحفيين ومحاكمة المتورطين في قتلهم”.

وتابع البيان:”إن عدم التصدي بالوسائل القضائية لهذه الجرائم إنما يعني أن الكثير من الذين يحرضون على ارتكابها وينفذونها سيكون لهم مطلق الحرية في معاودة القيام بهذه الممارسات متى رسخ في أذهانهم أن الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الاجتماعية يهددون مصالحهم.”

المراسل – مارينا ميلاد

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