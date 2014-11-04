النائب العام لمؤسسي تمرد: لسنا جهة اختصاص لتقديم ذمم مالية

طالب المستشار هشام سمير، القائم بأعمال النائب العام المساعد، أعضاء مؤسسين بحملة تمرد، الثلاثاء، التوجه إلى أي قسم شرطة لتقديم طلب بإقرار الذمة المالية الخاصة بهم بناء على طلبهم، مشيرا إلى أن مكتب النائب العام ليس جهة اختصاص، خاصة أنه لم يتلق أي بلاغ بهذا الشأن ولم يشكك أحد في ذمتهم المالية.

كان 4 من مؤسسي حملة تمرد، هم كل من دعاء خليفة ومحب دوس ومحمد عوض وحسانين أحمد، توجهوا إلى مكتب النائب العام أمس لتقديم طلب بالتحقيق في ذمتهم المالية وممتلكاتهم قبل وبعد انضمامهم للحملة.

وأكد المؤسسون بالحملة أن تلك الخطوة سببها حملات التشويه التي تعرض لها مؤسسو تمرد على مدار الفترة الماضية بأن بعضهم حصل على أموال ضخمة باسم الحملة، وأصبح يمتلك سيارات وأرصدة في البنوك.

وقال محب دوس، عضو مؤسس بالحملة، لـ«المصري اليوم» إن تقديم إقرار الذمة المالية يعتبر واجبا على كل من يمارس العمل السياسي النضالي، واستشهد بمقولة «غاندي» أن تؤمن بشيء دون أن تعيشه نفاق، مشيرا إلى أن الدعوة موجهة لكل أعضاء الحملة لتقديم إقرار الذمة المالية.

أما دعاء خليفة، عضو مؤسس بالحملة، فقالت لـ«المصري اليوم» إن «الغرض من توجههم للنائب العام التحقق ممن تكسبوا من وراء الحملة، خاصة بعد الشائعات التي لحقت بالبعض»، وأضافت أن أعضاء الحملة أرادوا تقديم القدوة والمثل لسائر الحركات السياسية بأن العمل التطوعي لا يدانيه أي مقابل مادي.