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محلب يوافق على عقد ورشة مبادرة مكافحة «إيبولا» بمصر

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وافق المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، على عقد الورشة الخاصة بمبادرة مكافحة «إيبولا» في ، والتي تتبناها وأطلقتها شركة «مايكروسوفت» العالمية، وذلك لما لمصر من دور ريادي وتنموي في أفريقيا.

وأكد محلب، خلال لقائه كيفين تيرنر، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، على هامش مؤتمر كايرو أي سي تي، الثلاثاء، أهمية تلك المبادرة، خاصة في ظل الاهتمام العالمي الحالي بالبحث عن سبل لمكافحة هذا الفيروس القاتل.

من جانبه، قال تيرنر إن إطلاق شركته مبادرة حول دور التكنولوجيا في مكافحة فيروس «إيبولا» يأتي لدعم الأطباء والباحثين والعاملين في مجال مكافحته، على إيجاد لقاحات للفيروس.

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