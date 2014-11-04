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بعد حادثة الأحساء الإرهابية..خليجيون يتخوفون من وقوع حوادث مشابهة فى دولهم

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بعد حادثة الأحساء الإرهابية..خليجيون يتخوفون من وقوع حوادث مشابهة فى دولهم بعد حادثة الأحساء الإرهابية..خليجيون يتخوفون من وقوع حوادث مشابهة فى دولهم

مجلس التعاون الخليجي

قال فاضل عباس الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي البحريني فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء أونا أنه يوجد مخاوف حقيقية من وصول ظاهرة الإرهاب التكفيري للبحرين وخصوصا مع رفع أعلام القاعدة في البحرين في مناسبات عديدة  بالأضافة إلي  وصمت السلطات البحرينية عن هذه الظاهرة و ذهاب البحرينين وبعضهم عسكريين سابقين للقتال مع داعش وهو ما يندر بتكرار كارثة محافظة الأحساء بدول الخليج الأخرى وهو ما يتطلب إجراءات جديه لوقف ظاهرة الإرهاب ومكافحة الفكر التكفيرى الفتنوي.

ومن جانبه قال فراس خورشيد صحفى كويتى أن الفكر التكفيري تم تغذيته في الخليج بشدة لمواجهة الحراك الحقوقي لشعوب الخليج,كما تم الاستفادة من الشحن الطائفي في الشرق اﻷوسط لتتخلص بعض الدول من التكفيرين عبر إرسالهم إلى سوريا والعراق للقتال إلى جانب التنظيمات الإرهابية هناك.

وأضاف “خورشيد” أن تغذية النفس الطائفي كان عبر دعم اﻹعلام الطائفي الذى يبث السموم الطائفية ويعمل على تدمير الوحدة الوطنية ولكن التخلص من العقيدة المتطرفة التي غرزت في نفوس العامة صارت مستعصية على دول الخليج ويجب على عموم الشعب الكويتى العمل من الأن على نبذ الطائفية والمذهبية و الحفاظ على قيم التسامح والتعايش المشترك.

 

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أونا

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