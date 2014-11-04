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شكري يستقبل وزير الاتصالات اللبناني بطرس حرب

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شكري يستقبل وزير الاتصالات اللبناني بطرس حرب شكري يستقبل وزير الاتصالات اللبناني بطرس حرب

 

شكري يستقبل وزير الاتصالات اللبناني بطرس حرب

استقبل سامح شكري وزير الخارجية يوم 4 نوفمبر 2014 بطرس حرب وزير الاتصالات في لبنان خلال زيارته الحالية إلي ، والذي استهل المقابلة بالإعراب عن خالص تعازيه في ضحايا حادث الشيخ زويد الإرهابي وإدانته بشكل كامل، وأعرب عن تقدير وسعادة بلاده لاستعادة مصر مكانتها الإقليمية ودورها الرئيسي في العالم العربي وفي تحقيق التوازن السياسي في المنطقة.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أنه تم خلال اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين مصر ولبنان وسبل تطويرها, وتطورات المشهد السياسي الداخلي في لبنان والجهود التي يقوم بها الجيش اللبناني في مواجهة التنظيمات الإرهابية في شمال البلاد، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية وعلي رأسها تطورات الأزمة السورية وانعكاساتها علي دول الجوار، وتطورات الأوضاع في العراق والجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمحاربة التنظيمات الإرهابية المختلفة في المنطقة.

وأضاف المتحدث أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء علي اهتمام مصر البالغ بالاستقرار في لبنان، وعرض موقف مصر تجاه تطورات الأزمة السورية من خلال الحل السياسي الذي يحفظ لسوريا وحدتها الإقليمية ويحقق تطلعات الشعب السوري في إقامة نظام ديمقراطي.

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