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بالصور .. رعاية الأحداث تتمكن من ضبط 40 متسول وتأمن عرض 833 متهم على المحاكم

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بالصور .. رعاية الأحداث تتمكن من ضبط 40 متسول وتأمن عرض 833 متهم على المحاكم بالصور .. رعاية الأحداث تتمكن من ضبط 40 متسول وتأمن عرض 833 متهم على المحاكم

جانب من الحملة

قام ضباط قسم رعاية الأحداث بحملات ميدانية بأنحاء المدينة لضبط العديد من القضايا فى مختلف الجرائم ، وتنفيذ العديد من الأحكام فى مختلف دوائر أقسام المدينة.

أسفرت عن ضبط 24 متهم حال قيامهم باستغلال أحداث بتشغيلهم في جمع القمامة والإستيلاء على الأموال التى يجمهوها و بإستجداء المارة بالطرق العامة، و40 متسول  يقوم بإستجداء المارة بالطرق العامة، و4 متشردين بالطريق العام ، وتأمين عرض 833 متهم على النيابات والمحاكم المختلفة، وتسليم 25 متهم لدور الرعاية الأجتماعية، وترحيل 64 متهم إلى المؤسسة العقابية بالمرج “ثلاثة مأموريات”.

كما تم ضبط 13 متهم تعاطي المواد المخدرة، و14 متهم بحوزتهم أسلحة بيضاء، و10 دراجات بخارية بدون لوحات معدنية، وتنفيذ الأحكام علي 14 متهم في قضايا “سرقة  ، تبديد ، ضرب أفضى إلى موت ، تسول ، ضرب ، أقراص مخدرة ، مخدرات ، سلاح أبيض ، هروب مراقبة ، سرقة تيار كهربائى”.

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