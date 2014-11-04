وفاة طفل عربي إثر سقوطه من الطابق الـ12 بالشارقة

توفي طفل عربي الجنسية يبلغ من العمر 5 سنوات إثر سقوطه من شرفة المنزل الواقعة بالطابق الثاني عشر في إحدى البنايات الواقعة بمنطقة القاسمية في مدينة الشارقة.

وتشير التفاصيل التي أوردتها مصادر القيادة العامة لشرطة الشارقة إلى ورود بلاغ الى غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة في الساعة 6.45 صباحاً من أحد الأشخاص يفيد بسقوط طفل من إحدى نوافذ الأبراج السكنية الواقعة في المنطقة المذكورة، وانتقلت على الفور دوريات الأنجاد والاسعاف الوطني وفرق التحريات والمباحث الجنائية ومسرح الجريمة وضباط من مركز شرطة الغرب الشامل إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الطفل يدعى (ع .م) عربي الجنسية وعمره 5 سنوات، حيث فارق الحياة فور سقوطه في نفس الموقع.

ومن خلال الإفادات تبين أن إهمال أصحاب المنزل في حفظ طفلهما هو من الأسباب التي أدت إلى سقوط الطفل من نافذة الشقة حيث ذهبت الأم الى توصيل ابنتها لباص المدرسة وتركت ابنها المتوفى نائما وأثناء انتظار حافلة المدرسة سمعت صوت سيدة تقول إن هناك طفلاً سقط من شرفة أحد المنازل، حيث تفاجأت بأنه ابنها.

>