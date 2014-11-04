كاسياس: أريد الاستمرار مع ريال مدريد حتى الأربعين

مدريد (إفي): صرح حارس المرمى إيكر كاسياس بأنه قادر على الاستمرار في اللعب مع فريقه الحالي ريال مدريد حتى سن الأربعين "فأنا بدأت هنا وأرغب في إنها مسيرتي هنا أيضا".

وفي مقابلة لصحيفة (الجارديان) البريطانية، تناقلتها وسائل إعلام إسبانية اليوم قبل مباراة ليفربول يوم الثلاثاء على ملعب "سانتياجو برنابيو" في رابع جولات المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا، قال الحارس إنه يشعر أنه في حالة جيدة "حارس المرمى الذي يهتم بنفسه كثيرا يمكنه اللعب على الأقل حتى 38 عاما.. إذا كنت في حالة بدنية وذهنية جيدة يمكنك القيام بهذا الأمر".

وأكد كاسياس رغبته في إنهاء مسيرته مع الملكي، نافيا صحة ما يتردد عن رغبته في الرحيل إلى ناد آخر "هناك تكهنات دوما.. لم تحن لي الفرصة مطلقا للرحيل إلى أي مكان آخر لأنني لم أفكر في هذا الأمر.. أنا بدأت هنا وأود إنهاء مسيرتي هنا أيضا".

وحول إمكانية تتويج الملكي بلقب دوري الأبطال هذا الموسم قال كاسياس: "إذا كانت لدينا نفس رغبة الموسم الماضي فلماذا لا نحصد البطولة مرة أخرى؟ أولا يجب علينا التأهل إلى ثمن النهائي والفوز على ليفربول. فريق مثل فريقنا يجب أن يفوز مجددا، لا يجب الخسارة مطلقا".

وفيما يتعلق بالخطأ الفادح الذي ارتكبه في نهائي دوري الأبطال العام الماضي، عبر الخروج الخاطئ الذي قام به وتسبب في تقدم أتليتكو مدريد بهدف عن طريق مدافع أوروجواي دييجو جودين، كان من الممكن أن يكلف الملكي خسارة اللقب، قال كاسياس: "وددت لو انشقت الأرض وابتلعتني حينها. المباراة كانت تحت السيطرة نوعا ما ولكنهم أحرزوا هدفا من خطأ ساذج.. لقد انتابني شعور سيء جدا حينها".