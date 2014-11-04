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تقارير - فريق ياباني يسعى لضم شابي

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تقارير - فريق ياباني يسعى لضم شابي تقارير - فريق ياباني يسعى لضم شابي

طوكيو (إفي): أفادت صحيفة (نيكان سبورتس) اليابانية باهتمام نادي طوكيو لكرة القدم بالحصول على خدمات لاعب وسط برشلونة المخضرم شابي هيرنانديز، للانتقال لصفوفه خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبل.

ووفقا للصحيفة يبدو نادي العاصمة اليابانية، الذي يحتل حاليا المركز السابع في الدوري المحلي قبل ثلاث جولات على نهاية البطولة، مهتما باللاعب الدولي الإسباني للتعاقد معه للموسم المقبل الذي يبدأ في مارس 2015.

ويعد شابي من نجوم الكرة المعروفين في اليابان بفضل مسيرته المظفرة مع الفريق الكتالوني، الذي توج معه ببطولة الدوري سبع مرات، ودوري الأبطال ثلاث مرات، فضلا عن مشاركته مع منتخب بلاده الذي توج بألقاب كأس العالم 2010 وكأس الأمم الأوروبية مرتين في 2008 و2012.

وعقب خيبة الأمل التي مني بها الإسباني بعد خروجه من الدور الأول لمونديال البرازيل المنصرم، أعلن شابي (34 عاما) اعتزاله اللعب مع "الماتادور" وقرر مواصلة مسيرته الرياضية في صفوف البرسا على الأقل لموسم آخر، رغم الشائعات التي ربطت اسمه بعدد من الأندية في قطر، فضلا عن نيويورك سيتي الأمريكي.

ولم يقدم النادي الياباني عرضا رسميا بعد للاعب لكنه مستعد لدفع راتب تصل قيمته إلى نحو مليار ين ياباني (نحو 7 ملايين يورو)، وفقا للصحيفة المذكورة.

ويطمح نادي طوكيو لإضفاء مزيد من الإضافات الفنية لصفوفه، وذلك لتعزيز فرصه للحصول على لقب الدوري الياباني موسم 2015.

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