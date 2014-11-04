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أنشيلوتي: مشكلة ليفربول ليست في بالوتيللي

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أنشيلوتي: مشكلة ليفربول ليست في بالوتيللي أنشيلوتي: مشكلة ليفربول ليست في بالوتيللي

يعتقد كارلو أنشيلوتي المدير الفني الإيطالي لريال مدريد أن مواطنه ماريو بالوتيللي مهاجم ليفربول، لا يتحمل وحده مسؤولية تراجع الريدز هذا الموسم.

وانضم بالوتيللي إلى ليفربول قبل بداية الموسم، على أمل تعويض رحيل هداف الفريق لويس سواريز إلى برشلونة.

ولكن النجم الإيطالي المثير للجدل دائما لم يسجل سوى هدفين مع ليفربول منذ بداية الموسم، ولم يسجل أي هدف حتى الآن في الدوري الإنجليزي.

وقال أنشيلوتي لصحيفة "جاريتا ديللو سبورت": "نتحدث عن بالوتيللي كثيرا، فهو لاعب يمتلك موهبة وجد نفسه في فريق رحل عنه لويس سواريز".

وواصل مضيفا "مشكلة ليفربول ليست في بالوتيللي، فهذا أمر معقد".

وأوضح متما "بالتأكيد، بالوتيللي عليه أن يساعد فريقه على العودة للمستوى الذي كان يقدمه الموسم الماضي، ولكن لا يمكن أن تلقي كل اللوم في النتائج عليه".

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