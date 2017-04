John Wick في المرتبة الأولى عربياً

شهدت المرتبة الخامسة هذا الأسبوع على شباك التذاكر العالمي، تراجع فيلم Anabelle الى المرتبة الخامسة حيث حصد 13.5 مليون دولار، ودخل فيلم Fury في المرتبة الرابعة بعد أن سجّل 14.6 مليون دولار، وبقي فيلم Gone Girl في المرتبة الثالثة حاصداً 15.3 مليون دولار، وتقدم فيلم The Maze Runner من المرتبة الخامسة الى الثانية مع 23.8 مليون دولار وعاد فيلم Teenage Mutant Ninja Turtles الى المرتبة الأولى حيث حصد 34.7 مليون دولار.

في أميركا، بقي فيلم The Book of Life في المرتبة الخامسة مع 8.2 مليون دولار، وصمد فيلم Gone Girl في المرتبة الرابعة حيث جمع 8.4 مليون دولار، وبقي أيضاً فيلم Fury في المرتبة الثالثة حيث حصد 8.8 مليون دولار ودخل فيلم Nightcrawler في المرتبة الثانية مع 10.4 مليون دولار، وبقي فيلم Ouija في المرتبة الأولى للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن حصد 10.7 مليون دولار.

في لبنان، تقدم فيلم Les Vacances du Petit Nicolas الى المرتبة الخامسة مع 3537 مشاهد، وتراجع فيلم Love Rosie الى المرتبة الرابعة حيث شاهده 4416 شخص، ودخل فيلم Ouija في المرتبة الثالثة مع 4997 مشاهد، وتراجع فيلم Fury من المرتبة الأولى الى الثانية مع 8928 مشاهد ودخل فيلم John Wick مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 11233 شخص.

في الإمارات العربية المتحدة، تراجع فيلم The Boxtrolls الى المرتبة الخامسة حيث شاهده 10686 شخص، ودخل فيلم "الجزيرة 2" في المرتبة الرابعة بعد أن شاهده 17476 شخص، وتراجع فيلم Fury من المرتبة الأولى الى الثالثة حيث شاهده 25156 شخص، ودخل فيلم Ouija في المرتبة الثانية مع 40531 مشاهد ودخل أيضاً فيلم John Wick مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 42134 شخص.

في مصر، شهدت المرتبة الخامسة تراجع فيلم "عمر وسلوى" حيث جمع 450 ألف جنيه، ودخل فيلم Anabelle مباشرة في المرتبة الرابعة حاصداً 608 آلاف جنيه، وبقي فيلم "النبطشي" في المرتبة الثالثة بعد أن حصد 777 ألف جنيه، ودخل فيلم Fury مباشرة في المرتبة الثانية مع مليون و 314 ألف جنيه وتمكن فيلم "الجزيرة 2" من الاحتفاظ بالمرتبة الأولى للأسبوع الخامس على التوالي بعد أن حصد مليونين و 809 آلاف جنيه.