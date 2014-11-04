قاتل سوزان تميم بات قريباً من الحرية

يؤدي الفريق الطبي المنوط بالحكم على حالة رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى المسجون في قضية التحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، قسم اليمين أمام المحكمة صباح اليوم، للرد على سؤال المحكمة وهو" هل تستدعي حالة هشام السفر إلى الخارج للعلاج من مرض نادر يطلق عليه داء النشواني (يصيب القلب والكلى)" وهو داء لا علاج له في مصر.

وتتكون اللجنة من طبيب شرعي يتم انتدابه من مصلحة الطب الشرعي ومدير الإدارة الطبية في مصلحة السجون، وعدد من أطباء القلب والباطنة والمناعة.

وقد علمت "سيدتي نت" من مصدر في مصلحة الطب الشرعي، أنه بعد القسم يتم الكشف الطبي على هشام ومن ثم إعداد التقارير الخاصة بالحالة وإرسالها إلى المحكمة ، ويتم تحديد جلسه للحكم وتحديد مصيره هل تستدعي حالته السفر إلى خارج مصر أم يظل في مستشفى السجن؟