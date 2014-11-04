أخبار عاجلة

تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... تعلمت السرقة من خلال التليفزيون -
المياه السحرية الخضراء تمسح الكرش و تصغر المعدة و تنزل من وزنك -
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... يعلم الفنانة / هالة صدقي لعبة سحرية ويخدع الجميع -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... مجموعة ألعاب سحرية رهيبة -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الاربعاء 5-4-2017 -
ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية -
أهالي مثلث ماسبيرو بدائل الإسكان «حلوها مر» -
إزالة 5 عقارات مخالفة على كورنيش المعصرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

مفاجأة قريبة لسلمى رشيد

Google+ Print
مفاجأة قريبة لسلمى رشيد مفاجأة قريبة لسلمى رشيد

الإثنين 03-11-2014 17:18

تجاوزت الفنانة الشابة المغربية سلمى رشيد النصف مليون متابع على تويتر، لتصل إلى 600000 متابع في غضون فترة قياسية منذ احترافها الغناء.
وقد هنأها معجبوها على هذا الرقم " المبهج " الذي حققته في وقت قصير .
يذكر أنّ سلمى رشيد من بين أكثر الفنانين المغاربة تواصلاً وحضوراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحرص على التواصل الدائم مع متابعيها عبر التغريدات و الصور .
وفي سياق أخر أعلنت سلمى على نفس الحساب انها بصدد تسجيل أغنية، لذلك فهي تقضي وقتا طويلاً داخل الأستوديو وقد وعدت جمهورها بمفاجأة قريبة وأغنية جديدة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي