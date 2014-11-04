مفاجأة قريبة لسلمى رشيد

تجاوزت الفنانة الشابة المغربية سلمى رشيد النصف مليون متابع على تويتر، لتصل إلى 600000 متابع في غضون فترة قياسية منذ احترافها الغناء.

وقد هنأها معجبوها على هذا الرقم " المبهج " الذي حققته في وقت قصير .

يذكر أنّ سلمى رشيد من بين أكثر الفنانين المغاربة تواصلاً وحضوراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحرص على التواصل الدائم مع متابعيها عبر التغريدات و الصور .

وفي سياق أخر أعلنت سلمى على نفس الحساب انها بصدد تسجيل أغنية، لذلك فهي تقضي وقتا طويلاً داخل الأستوديو وقد وعدت جمهورها بمفاجأة قريبة وأغنية جديدة .