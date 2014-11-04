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ارتفاع عدد مصابي «الجديري المائي» بدمياط لـ21 طالبًا.. ولجنة لفحص المدارس

  • مصر
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ارتفع عدد المصابين بمرض «الجديري المائي» ببن طلاب المدارس بدمياط، الثلاثاء، إلى 21 حالة، وتم منحهم إجازة فورية لمدة 15 يومًا.

من جانبه، صرح الدكتور محمد تعيلب، مدير عام فرع التأمين الصحي بدمياط, الثلاثاء، بأن عدد الحالات المصابة بمرض الجديري الماضي داخل مدرسة أحمد إبراهيم سليمان للتعليم الأساسي، وصل إلى 21 حالة بأعمار مختلفة، مؤكدًا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لعزلهم، ومنحهم إجازة 15 يومًا، لحين تلقيهم العلاج اللازم منزليًا.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور خالد سلامة، مدير الطب الوقائي، المسؤول الطلابي بفرع التأمين الصحى بدمياط، ومفتشي الزائرات الصحيات بالفرع، للمرور على عدد من المدارس يوميًا، لحصر أي حالات إصابة بالمرض أو أي أمراض أخرى.

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