«حرس الحدود» تضبط 480 متسلا و650 كجم بانجو

تمكنت عناصر حرس الحدود بالجيش الثاني الميداني، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من اكتشاف وتدمير نفقين جديدين على الشريط الحدودي برفح، كما ضبطت سيارتين وتروسيكل محملين بـ1039 قرص ترامادول وبانجو، فضلا عن ضبط كميات كبيرة من البضائع المهربة غير خالصة الرسوم الجمركية بمنطقتي القنطرة شرق وساحل بورسعيد.

وأسفرت جهود عناصر حرس الحدود بالجيش الثالث الميداني، عن ضبط 250 كجم بانجو في رأس سدر، والقبض على 4 أفراد بحوزتهم مركب للصيد يوجد به 400 كجم بانجو، بمنطقة العين السخنة.

وفي المنطقة الشمالية العسكرية، ألقت عناصر حرس الحدود القبض على 141 متسللا من جنسيات مختلفة، 68 فلسطينيا و60 سوريا و10 سودانيين وأردنيان ويمني، وذلك خلال محاولة للهجرة غير الشرعية، كما تم اكتشاف مخزن بداخله 4 آلاف قاروصة سجائر مسرطنة.

وضبطت عناصر حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية، 339 متسللا، بينهم 74 عن طريق البحر باستخدام مركبين للصيد و265 آخرين من جنسيات مختلفة قُرب منفذ السلوم، كما دمرت 5 سيارات دفع رباعي بمنطقة صخرة العمود، خلال محاولة للتهريب عبر خط الحدود الغربية، وضبط 29500 قاروصة سجائر مسرطنة، عند نقطة تفتيش أمنية قُرب من مدينة مطروح.