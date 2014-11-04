4 سنوات لمواطن تعاطى الحشيش داخل السجن

اصدرت محكمة جنايات الفجيرة حكما بحبس سجين مواطن لمدة 4 سنوات لحيازة مخدر الحشيش في عنبر السجن بقصد التعاطي.

وتفصيلا تم ضبط السجين وبحوزته مادة الحشيش عثر عليها معه اثناء تفتيشه في عنبر السجن، وبالتحقيق معه تبين انه قد جلبها معه عند ذهابه الى المستشفى لتلقي العلاج إثر تعرضه لإصابة في يده اليمنى، حيث تمكن من اخفائها أسفل ضمادة "الجبس" وعند وصوله الى داخل المنشأة العقابية والإصلاحية قام بنزع الضمادة واخراجها، مما اثار الشك وجعل احد رجال الامن بالقيام بتفتيشه للعثور على لفافة سوداء في جيبه الايسر، ومن خلال الفحص تبين ان المادة عبارة عن مخدر الحشيش، وبمواجهته خلال التحقيقات الاولية اكد انه قد جلبها لنزيل اخر، ثم قام بتغيير اقواله في المحكمة بانها بغرض التعاطي وليس الترويج.

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