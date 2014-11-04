الأهلي: المنتخب يحتاج متعب ولو نصف ساعة

يرى وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي أن خبرات عماد متعب تفرضه على تشكيلة المنتخب في مباراتي السنغال وتونس بالتصفيات الأفريقية.

ويعاني منتخب مصر في غياب عمرو جمال مهاجم الأهلي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

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وقال جمعة: "لابد من انضمام متعب للمنتخب، ولا بد من الاستفادة من خبراته، ولو نصف ساعة أمام السنغال".

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وتلعب مصر مع السنغال يوم 15 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة من تصفيات الأمم الإفريقية، بينما تلتقي مع تونس في وقت لاحق من الشهر نفسه.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "خبرات متعب مصدر ثقة لأي جهاز فني، ولكن يبقى شوقي غريب الأقدر على تحديد القرار النهائي".

وأتم "الصخرة": "انضمام أي لاعب للمنتخب يتوقف على حالته البدنية، لذا تحرص الأجهزة الفنية على الانتظام في معسكر يضم 25 لاعبًا".

يُذكر أن عماد متعب يتصدر هدافي الأهلي هذا الموسم برصيد 4 أهداف، وتصاعدت أهمية انضمامه للمنتخب بعد إصابة عمرو جمال بقطع في الرباط الصليبي.