مرتضى: شطبنا عضوية عمر جابر من الزمالك .. وسنخاطب اتحاد الكرة

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على شطبه عضوية عمر جابر الظهير الأيمن للفريق وذلك في تصاعد لأزمة إجراء اللاعب حوار مؤيد لأولتراس وايت نايتس.

وكان الجهاز الفني للزمالك قد استبعد اللاعب من مباراة حرس الحدود يوم الأربعاء بسبب إجراءه حوارا مع إحدى الصحف يؤيد الأولتراس بجانب اتخاذه اتجاها ضد رئيس النادي.

وقال مرتضى منصور لـFilGoal.com يوم الثلاثاء: "قررنا شطب عضوية عمر جابر ووالده محمود جابر .. ولن يدخل النادي مرة أخرى".

المعروف أن لوائح الجمعيات العمومية للأندية لا تعطي الحق لرئيس النادي لشطب عضوية عاملة، في حين أنه يمكن اتخاذ قرارا بتجميد العضوية بناء على قرار مجلس إدارة.

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وأضاف "سنبلغ اتحاد الكرة بأخذ خطوة ضد اللاعب لكي يكون عبرة لأي لاعب يحاول أن يتحدث عن هذه المجموعة الإرهابية المُسلحة".

وكانت مجموعة أولتراس وايت نايتس قد هاجمت مرتضى منصور في أكثر من مناسبة.

مرتضى كان عقد اجتماعا مع عمر جابر في وقت سابق تم الاتفاق على تجديد تعاقد اللاعب في يناير المقبل.

وطلب اللاعب إرجاء قرار التجديد في حالة عدم وصوله عرضا رسميا.

ولكن عقب تصريحات جابر اندلعت الأزمة وباتت أيامه في القلعة البيضاء معدودة بحسب تأكيدات رئيس النادي.