أخبار عاجلة

تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... تعلمت السرقة من خلال التليفزيون -
المياه السحرية الخضراء تمسح الكرش و تصغر المعدة و تنزل من وزنك -
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... يعلم الفنانة / هالة صدقي لعبة سحرية ويخدع الجميع -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... مجموعة ألعاب سحرية رهيبة -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الاربعاء 5-4-2017 -
ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية -
أهالي مثلث ماسبيرو بدائل الإسكان «حلوها مر» -
إزالة 5 عقارات مخالفة على كورنيش المعصرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مرتضى: شطبنا عضوية عمر جابر من الزمالك .. وسنخاطب اتحاد الكرة

Google+ Print
مرتضى: شطبنا عضوية عمر جابر من الزمالك .. وسنخاطب اتحاد الكرة مرتضى: شطبنا عضوية عمر جابر من الزمالك .. وسنخاطب اتحاد الكرة

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على شطبه عضوية عمر جابر الظهير الأيمن للفريق وذلك في تصاعد لأزمة إجراء اللاعب حوار مؤيد لأولتراس وايت نايتس.

وكان الجهاز الفني للزمالك قد استبعد اللاعب من مباراة حرس الحدود يوم الأربعاء بسبب إجراءه حوارا مع إحدى الصحف يؤيد الأولتراس بجانب اتخاذه اتجاها ضد رئيس النادي.

وقال مرتضى منصور لـFilGoal.com يوم الثلاثاء: "قررنا شطب عضوية عمر جابر ووالده محمود جابر .. ولن يدخل النادي مرة أخرى".

المعروف أن لوائح الجمعيات العمومية للأندية لا تعطي الحق لرئيس النادي لشطب عضوية عاملة، في حين أنه يمكن اتخاذ قرارا بتجميد العضوية بناء على قرار مجلس إدارة.

الزمالك يستبعد عمر جابر وتوقيع غرامة مالية كبيرة

وأضاف "سنبلغ اتحاد الكرة بأخذ خطوة ضد اللاعب لكي يكون عبرة لأي لاعب يحاول أن يتحدث عن هذه المجموعة الإرهابية المُسلحة".

وكانت مجموعة أولتراس وايت نايتس قد هاجمت مرتضى منصور في أكثر من مناسبة.

مرتضى كان عقد اجتماعا مع عمر جابر في وقت سابق تم الاتفاق على تجديد تعاقد اللاعب في يناير المقبل.

وطلب اللاعب إرجاء قرار التجديد في حالة عدم وصوله عرضا رسميا.

ولكن عقب تصريحات جابر اندلعت الأزمة وباتت أيامه في القلعة البيضاء معدودة بحسب تأكيدات رئيس النادي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع